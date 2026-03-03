Inadeh impulsa nueva fase de formación dual en el sector automotriz

El esquema contempla cinco días de práctica laboral y un día de clases por semana, sumando un total de 2,630 horas de capacitación, con acompañamiento permanente de instructores y monitores empresariales.

Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el inicio de una nueva etapa de su Programa de Formación Dual en el sector automotriz, iniciativa que permitirá a 23 jóvenes panameños capacitarse mientras se integran al ámbito laboral, facilitando así su acceso al empleo formal.

El plan se desarrolla bajo el modelo 70-30, que contempla un 70% de aprendizaje práctico dentro de las empresas y un 30% de formación teórica y fortalecimiento de habilidades blandas en el Inadeh. Durante los primeros tres meses y medio, los participantes reciben preparación intensiva en valores, competencias sociales y conocimientos técnicos fundamentales antes de incorporarse plenamente a sus puestos de práctica.

“Hay nueve empresas de automotriz involucradas lo que lógicamente a nosotros nos llena de mucha satisfacción pues son empresas del sector competitivo que le da la oportunidad a los chicos no solo de aprender sino de tener esa práctica en tiempo real”, destacó Yajaira Pitti, directora de la institución.

Pitti subrayó además que los jóvenes recibirán un pago durante su proceso formativo, lo que representa un incentivo adicional y un respaldo económico mientras adquieren experiencia.

Desde el sector privado, la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá manifestó su interés en ampliar el programa a nivel nacional. Según se informó, provincias como Chiriquí, Colón y Coclé han mostrado demanda para implementar esta modalidad, ante la necesidad de mano de obra calificada en el rubro automotriz.

Tras completar la fase inicial, los participantes continúan su formación en diez empresas del sector, donde aplican los conocimientos adquiridos y refuerzan competencias como responsabilidad, puntualidad y honestidad. El esquema contempla cinco días de práctica laboral y un día de clases por semana, sumando un total de 2,630 horas de capacitación, con acompañamiento permanente de instructores y monitores empresariales.

Las cifras de ediciones anteriores reflejan el alcance del programa: el 84% de los egresados fue contratado por la misma empresa donde realizó su práctica, mientras que el 16% restante logró colocarse en otras organizaciones. Además, el 95% ingresó sin experiencia previa, consolidando esta modalidad como una vía efectiva hacia el primer empleo.

Entre las compañías que participan en esta nueva fase se encuentran Petromotors (Jetour), Grupo Sílaba, Ricardo Pérez, Hyundai Trucks, Ford Auto Panamá, S.A., Istmo Llantas, Alemautos, Bahía Motors, Subaru y Autostar.

El Inadeh destacó que la vinculación directa con el sector empresarial ha sido determinante para adaptar los contenidos formativos a las necesidades reales del mercado, garantizando que los jóvenes egresen con competencias acordes a la demanda actual de la industria automotriz.