Chiriqui: Incendio subterráneo en La Florentina obliga a redoblar esfuerzos de control

De acuerdo con las autoridades ambientales, el fuego avanza lentamente bajo la superficie, emitiendo poco humo, lo que dificulta su detección y control.

Chiriquí/Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, junto a personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y otros grupos de apoyo, mantienen labores en el sector de La Florentina para intentar controlar un incendio que ha adoptado un comportamiento subterráneo y amenaza con extenderse hacia áreas del distrito de Tierras Altas.

“El fuego camina lento, debajo de la tierra, emite poco humo y es muy difícil controlar este nuevo comportamiento del incendio. En el área se empezó a controlar de la manera tradicional con agua y un encapsulador llamado F500, pero en vista de que el agua no llegaba a profundidad, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Bugaba cambió la forma de combatirlo. Ahora mismo personal de bomberos, MiAmbiente y colaboradores de una finca cercana están trabajando en el subsuelo, haciendo trincheras”, explicó Ernesto Ponce, director regional de Ambiente.

Las trincheras buscan cortar el avance del fuego bajo tierra y evitar que alcance otras zonas vulnerables.

Las autoridades no descartan que, de no lograrse el control en los próximos días, se solicite apoyo adicional de otras entidades del Estado para reforzar las acciones y mitigar el impacto ambiental en el área.

Con información de Demetrio Ábrego