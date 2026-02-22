Chiriquí: Tierras Altas pone a prueba su capacidad ante incendios de masa vegetal

Chiriquí/Las zonas regionales de Chiriquí y Bugaba desplegaron personal y equipos en el distrito de Tierras Altas durante el primer Simulacro de Incendio de Masa Vegetal Tierras Altas 2026, desarrollado en el área de la Finca de Agrorismo-Volcán. La jornada reunió a diversas instituciones en un ejercicio estratégico que permitió medir tiempos de reacción, coordinación y manejo de recursos ante una emergencia de gran magnitud.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos, coronel Gonzalo Chan Gil, participó en la actividad, que forma parte del segundo ejercicio institucional enfocado en incendios forestales.

De acuerdo con el comunicado, la práctica permitió “perfeccionar técnicas y estrategias avanzadas de sofocación, así como optimizar la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta rápida, eficiente y conjunta ante incendios de masa vegetal”.

🚒🔥 Bugaba y Chiriquí realizan simulacro de incendio de masa vegetal en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y estamentos de apoyo. 🤝🇵🇦 ¡Unidos fortalecemos la respuesta ante emergencias! 💪🌾 pic.twitter.com/ZDkQaeogXb — Bomberos De Panamá (@BCBRP) February 22, 2026

Este tipo de siniestros representa una amenaza directa para el ambiente, la seguridad y la vida humana, especialmente en regiones montañosas donde la vegetación seca puede propagar el fuego con rapidez.

Coordinación clave en emergencias

La actividad se desarrolló bajo la campaña “No al Fuego, Sí a la Vida”, liderada por el Ministerio de Ambiente, fortaleciendo la conciencia preventiva y el trabajo colaborativo entre instituciones.

Según el comunicado, “la integración operativa permite elevar los estándares de respuesta y minimizar riesgos en escenarios reales”, un aspecto fundamental cuando se trata de proteger recursos naturales y comunidades cercanas.

En el simulacro participaron el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y la Alcaldía de Tierras Altas.

La articulación entre estas entidades busca consolidar protocolos de actuación y garantizar que, ante un incendio real, la respuesta sea inmediata y efectiva.