Autoridad de Recursos Acuáticos analiza posibles ajustes a sanciones a pescadores

La veda del camarón se mantiene vigente y está prevista para finalizar el próximo 11 de abril.

Chiriquí/El director general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, se refirió a las conversaciones que mantienen con grupos de pescadores, no solo de Pedregal, sino también de otras regiones del país, quienes han solicitado la revisión de multas impuestas por presuntas faenas en áreas de exclusión.

El funcionario reiteró que se está cumpliendo la veda del camarón, la cual culminará el próximo 11 de abril; y aseguró que los canales de diálogo con los pescadores se mantienen abiertos, aunque insistió en la importancia de respetar las normativas vigentes.

Todas las multas tienen el debido proceso, pues los pescadores están reconsiderando y están presentando elementos que pueden hacer que la administración baje las sanciones”, dijo

Carrasquilla señaló que es fundamental reforzar la comunicación con el sector pesquero para evitar nuevas infracciones.

Indicó que los pescadores deben abstenerse de realizar actividades en zonas prohibidas, utilizar los artes de pesca permitidos y cumplir con los periodos de veda establecidos.

El funcionario no descartó que se realicen acercamientos adicionales para analizar y verificar las zonas de exclusión, con el objetivo de que los pescadores puedan desarrollar sus actividades sin incurrir en faltas legales.

Con información de Demetrio Ábrego.