Varios heridos en accidente de tránsito en Coclé siguen bajo observación médica

Dos pacientes requirieron traslados a centros especializados: uno al Hospital Santo Tomás y otro a la Ciudad de la Salud para manejo por neurocirugía debido a una hemorragia cerebral.

Coclé/Un trágico accidente de un bus de la ruta Boca del Toro-Panamá, ocurrido en el sector de Platanal en la provincia de Coclé, dejó una víctima fatal y 44 personas heridas el pasado domingo. El accidente, que tuvo lugar en dirección hacia el interior del país, provocó un importante despliegue de servicios de emergencia y un congestionamiento vehicular que duró hasta la medianoche.

La mayoría de los heridos, 25 en total, fueron trasladados al hospital Aquilino Tejeira en Penonomé. De estos, 18 ya fueron dados de alta, mientras que cinco permanecen hospitalizados en condición estable. Dos pacientes requirieron traslados a centros especializados: uno al Hospital Santo Tomás y otro a la Ciudad de la Salud para manejo por neurocirugía debido a una hemorragia cerebral.

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Otros pacientes recibieron atención en la Policlínica Manuel Paulino Ocaña, el Hospital Rafael Estévez, el Materno Infantil de Antón, la Policlínica de San Carlos y el Hospital Nicolás Solano en Panamá Oeste. Para la atención de estos pacientes, fue necesaria la asistencia de 13 ambulancias.

El director médico del hospital Aquilino Tejera, Javier Gordón, informó que seis de los 25 pacientes recibidos en su instalación requirieron atención de cuidado a nivel de urgencia, y tres de ellos ingresaron a quirófano. La mayoría de los heridos presentaban traumas, fracturas y heridas en distintas partes del cuerpo.

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Se ha confirmado que no había menores de edad entre los pacientes trasladados a este centro hospitalario. La mayoría de los afectados eran adultos, con una edad frecuente entre los 40 y 50 años.

El accidente también generó un congestionamiento vehicular en ambas direcciones mientras se realizaban las investigaciones por parte de la fiscalía regional de Coclé y el Ministerio Público. Ambas vías fueron reabiertas después de la medianoche.

Con información de Nathali Reyes.