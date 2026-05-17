Martín Torrijos lamenta accidente en Coclé que involucró a asistentes de UNE

Los heridos serían llevados principalmente al Hospital Aquilino Tejeira y al Hospital Materno Infantil de Antón , donde el personal médico activó protocolos de atención ante la llegada masiva de pacientes.

El expresidente Martín Torrijos emitió un pronunciamiento oficial tras el accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en el sector de Río Hato, provincia de Coclé, donde un autobús se volcó cuando varias personas regresaban a sus hogares luego de participar en el lanzamiento de la organización política UNE (Unidos para una Nueva Era).

A través de un comunicado, Torrijos expresó pesar por lo ocurrido y confirmó que entre las víctimas se encontraba una persona que había asistido a la actividad política desarrollada horas antes.

“Con dolor recibí la noticia del fallecimiento de un compañero que volvía a casa”, manifestó el exmandatario.

Torrijos indicó que, desde que tuvo conocimiento del hecho, mantuvo coordinación con personas presentes en el lugar y comunicación con autoridades y personal médico para dar seguimiento a la atención de los afectados.

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Asimismo, señaló que sus pensamientos estaban con las personas lesionadas y sus familiares, asegurando que continuará dando seguimiento al caso.

De acuerdo con información preliminar brindada por el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Operaciones del Tránsito, el conductor del autobús habría perdido el control del vehículo, provocando el vuelco.

Los heridos serían llevados principalmente al Hospital Aquilino Tejeira y al Hospital Materno Infantil de Antón, donde el personal médico activó protocolos de atención ante la llegada masiva de pacientes.

El accidente ocurrió luego del acto de presentación de UNE (Unidos para una Nueva Era), el nuevo proyecto político impulsado por Torrijos y presentado este domingo como una alternativa con miras al escenario electoral de 2029.

La actividad reunió a simpatizantes y delegaciones provenientes de distintas provincias del país, quienes posteriormente emprendieron el retorno hacia sus comunidades.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el vuelco y el balance oficial de personas afectadas.