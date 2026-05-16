TVMAX enciende la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 con un portal digital pensado para los fanáticos

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a sentirse en cada rincón del planeta y ahora los aficionados tendrán una nueva manera de vivir la máxima fiesta del fútbol gracias al lanzamiento del nuevo micrositio digital de TVMAX, una plataforma interactiva creada para mantener informados a los seguidores del torneo más esperado del deporte mundial.

A partir del lunes 18 de mayo podrán disfrutar de esta fuente de información.

Con el reloj avanzando rumbo al inicio del campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, TVN MEDIA apuesta por una experiencia moderna, dinámica y completamente enfocada en el fanático que desea seguir cada detalle del camino hacia el Mundial 2026.

Desde el primer acceso, el portal transporta a los usuarios a la atmósfera mundialista con una impactante cuenta regresiva que marca los días, horas y minutos para el pitazo inicial. Además, los aficionados podrán disfrutar de una sección de videos con lo último relacionado al Mundial 2026, ofreciendo contenido actualizado y material audiovisual que mantendrá viva la pasión por la máxima cita del fútbol.

Pero el nuevo espacio digital va mucho más allá de una simple página informativa. El micrositio fue diseñado como un verdadero centro de operaciones para los amantes del fútbol, ofreciendo herramientas interactivas que permiten explorar la competición desde múltiples perspectivas. Entre sus principales atractivos destaca un simulador de partidos que invita a los usuarios a proyectar resultados y visualizar posibles escenarios del campeonato.

Además, el portal incorpora un calendario actualizado con los encuentros más importantes del torneo y un completo bloque dedicado a las sedes y estadios que albergarán la histórica edición del Mundial 2026. Cada detalle busca acercar al público a la experiencia de vivir la Copa del Mundo como nunca antes.

La propuesta digital también incluye contenido editorial exclusivo y espacios informativos que amplían la conversación futbolera. Secciones como “Somos La Sele” prometen conectar emocionalmente con los aficionados y así apoyar a nustra selección de Panamá en su segundo Mundial. mientras que el apartado de noticias destacadas mantendrá a la audiencia al día con las principales figuras y acontecimientos rumbo a la gran cita mundialista.

Nombres como el joven fenómeno Lamine Yamal y el campeón del mundo Lionel Messi forman parte de las historias que enriquecerán la cobertura de una plataforma que apunta a convertirse en referencia para los seguidores del fútbol.

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo portal es su diseño visual innovador y su navegación intuitiva, elementos que permiten consumir videos, estadísticas, análisis y contenido multimedia de forma rápida y atractiva. Todo está pensado para que el usuario tenga acceso inmediato a información de calidad en cualquier momento.

La expectativa crece conforme se acerca el Mundial 2026 y plataformas como esta buscan fortalecer la conexión entre los aficionados y el torneo que captará la atención del planeta. En Panamá, donde la pasión por el fútbol sigue en aumento tras las recientes participaciones internacionales de la selección nacional, este tipo de iniciativas alimentan aún más la ilusión de cara a la próxima Copa del Mundo.

Con esta apuesta digital, TVMAX reafirma su compromiso de llevar la emoción del fútbol a otro nivel y de ofrecer una cobertura completa para que los fanáticos no se pierdan absolutamente nada de la gran fiesta mundialista. ¡Porque el mundial se vive en TVMAX!