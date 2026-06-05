Mundial 2026| Panamá: 'Sele' recibe la visita del grandes ligas panameño Iván Herrera

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá recibió este viernes a Iván Herrera, pelotero panameño que juega para los Cardenales de San Luis.

La visita de Herrera se dio en el hotel de concentración del equipo canalero en San Luis, ciudad de Estados Unidos en la que jugará su último partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina.

El grupo le otorgó al beisbolista una camiseta de la selección panameña con las firmas de todos sus miembros.

El pelotero, oriundo de la provincia de Panamá Oeste, se dispone a jugar en San Luis la serie de fin de semana entre los Cardenales y los Rojos de Cincinnati como parte de la fase regular en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Por su parte, el combinado panameño se alista para enfrentar al conjunto bosnio el sábado 6 de junio a las 2:00 p.m. en el Energizer Park de esa ciudad del estado de Misuri.

Perfil del invitado

Iván Aaron Herrera (nacido el 1 de junio de 2000 en la Ciudad de Panamá) se ha consolidado como uno de los receptores jóvenes con mayor proyección ofensiva en el béisbol de las Grandes Ligas. Pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis (St. Louis Cardinals) y es considerado por leyendas del béisbol panameño, como Carlos Lee, como un pelotero con un poder tremendo y una madurez mental impecable.

Inicios y Firmas Profesionales (2016-2021)

Firma internacional: Los Cardenales de San Luis lo firmaron como agente libre internacional el 7 de julio de 2016.

Los Cardenales de San Luis lo firmaron como agente libre internacional el 7 de julio de 2016. Ligas Menores: Empezó su camino en 2017 en la Liga de Verano de la República Dominicana, bateando para un sólido .335. Su gran capacidad de contacto y su defensiva lo hicieron escalar rápidamente. En 2019 se destacó con los Peoria Chiefs y Palm Beach Cardinals, lo que le valió ser elegido para la prestigiosa Arizona Fall League, donde fue nombrado All-Star.

Empezó su camino en 2017 en la Liga de Verano de la República Dominicana, bateando para un sólido .335. Su gran capacidad de contacto y su defensiva lo hicieron escalar rápidamente. En 2019 se destacó con los Peoria Chiefs y Palm Beach Cardinals, lo que le valió ser elegido para la prestigiosa Arizona Fall League, donde fue nombrado All-Star. Salto al Roster de 40: Tras la cancelación de las ligas menores en 2020 por la pandemia, San Luis no dudó en protegerlo agregándolo a su roster de 40 hombres a finales de ese año.

El Ascenso y Debut en Grandes Ligas (2022-2023)

El debut soñado: El 24 de mayo de 2022 hizo su debut oficial en la MLB. Consiguió el primer hit de su carrera un mes después (26 de junio) ante los Cachorros de Chicago.

El 24 de mayo de 2022 hizo su debut oficial en la MLB. Consiguió el primer hit de su carrera un mes después (26 de junio) ante los Cachorros de Chicago. Mentoría de lujo: Durante sus constantes ascensos y descensos entre Triple-A (Memphis Redbirds) y el equipo grande, Herrera tuvo la oportunidad de aprender directamente de la leyenda puertorriqueña Yadier Molina y del receptor estelar Willson Contreras, quienes pulieron notablemente su defensa y manejo de lanzadores. En 2023, fue nombrado el Jugador del Año de las Ligas Menores para la organización de San Luis tras batear .297 en Triple-A.

Consolidación en la Gran Carpa y Récords Históricos (2025-2026)

Su verdadera explosión ofensiva en el primer equipo llegó a partir de la temporada 2025, donde se convirtió en una de las bujías ofensivas más importantes de los Cardenales, a pesar de lidiar con algunas lesiones físicas.

El juego de los 3 jonrones (2025): El 2 de abril de 2025 ante los Angelinos de Los Ángeles, conectó tres cuadrangulares en un solo juego , convirtiéndose en el quinto receptor más joven en la historia de la MLB en lograrlo (a los 24 años) y uniéndose a una selecta lista de panameños con partidos de tres vuelacercas (junto a Carlos Lee, Ben Oglivie, Héctor López y Adolfo Phillips).

El 2 de abril de 2025 ante los Angelinos de Los Ángeles, conectó , convirtiéndose en el quinto receptor más joven en la historia de la MLB en lograrlo (a los 24 años) y uniéndose a una selecta lista de panameños con partidos de tres vuelacercas (junto a Carlos Lee, Ben Oglivie, Héctor López y Adolfo Phillips). Impacto ofensivo: Terminó la temporada 2025 con 107 partidos jugados, bateando para .284 con 19 cuadrangulares, 58 carreras empujadas y liderando a los Cardenales en porcentaje de embasarse (OBP), slugging y OPS (.837). Debido a cirugías y molestias físicas (incluyendo una artroscopia en el codo derecho a finales de 2025), vio muchísima acción cubriendo el puesto de Bateador Designado (DH) .

Terminó la temporada 2025 con 107 partidos jugados, bateando para .284 con 19 cuadrangulares, 58 carreras empujadas y liderando a los Cardenales en porcentaje de embasarse (OBP), slugging y OPS (.837). Debido a cirugías y molestias físicas (incluyendo una artroscopia en el codo derecho a finales de 2025), vio muchísima acción cubriendo el puesto de . Consistencia en 2026: En la actual campaña de 2026, Herrera ha mantenido su estatus en el equipo grande. Logró una impresionante marca de 25 partidos consecutivos llegando a base, estableciendo un récord histórico para un receptor nacido en Panamá en las Grandes Ligas.

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