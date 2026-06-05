Panamá vs Bosnia y Herzegovina | Orlando Mosquera: 'Estamos corrigiendo ahora para llegar mejor al Mundial 2026'

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá continúa afinando detalles de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y uno de los referentes del plantel, el guardameta Orlando Mosquera, analizó lo ocurrido en el reciente encuentro ante Brasil y la importancia de los amistosos previos a la máxima cita del fútbol.

Desde el Energizer Park de San Luis, escenario donde los canaleros realizaron su entrenamiento previo al compromiso frente a Bosnia y Herzegovina, el arquero panameño destacó que el aprendizaje obtenido en los últimos partidos será fundamental para afrontar el desafío mundialista.

Al referirse a la derrota sufrida ante Brasil en el estadio Maracaná, Mosquera señaló que el resultado estuvo marcado por errores puntuales que el equipo deberá corregir antes del inicio del torneo.

“El segundo tiempo contra Brasil fue más por errores que hicimos y pagamos caro. Creo que todo pasa por el esquema que venimos haciendo. Intentamos tanto con Brasil como con Dominicana, y creo que es mejor intentarlo ahora para poder hacerlo bien en el Mundial, Dios primero, y así tener las cosas claras de lo que tengamos que hacer”, expresó el portero panameño.

Las declaraciones del guardameta reflejan la filosofía de trabajo implementada por el entrenador Thomas Christiansen, quien ha utilizado estos compromisos de preparación para probar variantes tácticas y darle minutos a la mayoría de los jugadores convocados.

El encuentro ante Bosnia y Herzegovina, programado para este sábado 6 de junio en la ciudad de San Luis, representa la última prueba de exigencia para la selección nacional antes de concentrarse completamente en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La escuadra canalera buscará cerrar su etapa de preparación con una actuación sólida frente al conjunto europeo, en un partido que servirá para medir el nivel competitivo del grupo antes de enfrentar el reto más importante de su historia reciente.

Una vez concluido el compromiso, la delegación panameña emprenderá viaje este domingo 7 de junio con destino a Toronto, Canadá, ciudad donde establecerá su base para el inicio de la competición mundialista.

El esperado debut de Panamá en el Mundial está programado para el próximo 17 de junio, cuando se mida ante la selección de Ghana en el Toronto Stadium, un encuentro que marcará el comienzo del sueño mundialista para la Marea Roja, que buscará dejar huella en la mayor fiesta del fútbol internacional.