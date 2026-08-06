MIDA refuerza controles sanitarios por nuevos vuelos internacionales en Río Hato

La medida busca prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan representar un riesgo para el patrimonio agropecuario nacional.

Coclé/La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario reforzó sus protocolos de control en el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé, tras el inicio de operaciones de nuevos vuelos internacionales.

La medida busca prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan representar un riesgo para el patrimonio agropecuario nacional.

Con la incorporación de la aerolínea AeroRegional, procedente de Quito, Ecuador, el personal técnico aplica los procedimientos cuarentenarios establecidos tanto en las aeronaves como en el equipaje de los pasajeros.

Entre las acciones se encuentra la aspersión de los compartimentos destinados al equipaje, como tratamiento preventivo antes de iniciar la descarga. El objetivo es eliminar la posible presencia de insectos que puedan afectar la agricultura y la producción nacional.

Estos controles se suman a las inspecciones que la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria mantiene de forma permanente en los vuelos procedentes de Montreal, Canadá.

De acuerdo con el MIDA, las aeronaves que arriban a la terminal pueden transportar aproximadamente 57, 103 o hasta 167 pasajeros, dependiendo de la operación, por lo que cada vuelo requiere la aplicación rigurosa de los protocolos técnicos.

Las labores forman parte de una estrategia preventiva que se ejecuta diariamente en puertos, aeropuertos y puestos de control fronterizo del país.

A través de inspecciones, tratamientos cuarentenarios y otras medidas técnicas, la entidad busca impedir la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria y la sanidad animal y vegetal de Panamá.