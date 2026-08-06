Condenan a extranjera a 88 meses de prisión por transportar cocaína en el Aeropuerto de Tocumen

De acuerdo con las investigaciones, la pasajera transitaba por la zona internacional del Aeropuerto de Tocumen y tenía como destino final la ciudad de París, Francia.

Ciudad de Panamá/Una mujer de nacionalidad extranjera fue condenada a 88 meses de prisión por el delito de tráfico de sustancias ilícitas, luego de ser sorprendida con 4.15 kilogramos de cocaína en su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, tras una audiencia de solicitudes múltiples ante un Tribunal de Garantías.

Durante la diligencia judicial, se declaró legal la aprehensión de la mujer y se le imputaron cargos por delitos relacionados con drogas. Posteriormente, se validó un acuerdo de pena que estableció la condena de 88 meses de prisión.

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Como sanción accesoria, el tribunal ordenó el comiso de 1,185 euros, monto que deberá ser convertido a moneda nacional.

La aprehensión se produjo durante una inspección de rutina realizada por la Fiscalía de Drogas junto con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, la pasajera transitaba por la zona internacional del Aeropuerto de Tocumen y tenía como destino final la ciudad de París, Francia.