Alcaldía de Panamá avanza en regularización de microempresarios del distrito capital

El programa busca fortalecer el cumplimiento de las normas municipales y sanitarias, mejorar la imagen de los puestos de venta y facilitar el acceso de los emprendedores a capacitación, financiamiento y herramientas tecnológicas.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá continuó el proceso de regularización de microempresarios del distrito capital mediante una jornada de capacitación dirigida al primer grupo de beneficiarios del programa.

La actividad contó con la participación del alcalde Mayer Mizrachi, quien conversó con los emprendedores para conocer sus experiencias, necesidades y expectativas de crecimiento.

Durante su intervención, Mizrachi destacó que la iniciativa busca acompañar a quienes generan sus propios ingresos y brindarles herramientas para que desarrollen sus actividades de forma ordenada, segura y dentro del marco municipal.

También señaló que la tecnología debe contribuir a simplificar los trámites y generar oportunidades, en lugar de convertirse en una barrera para las personas que trabajan diariamente por sostener a sus familias.

Actualmente, más de 740 microempresarios se encuentran registrados en la plataforma digital del municipio. De esa cifra, ocho integran el primer grupo que completó el proceso de regularización, mientras otros doce avanzan en la etapa de inspección de campo y digitalización de documentos.

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Capacitación sobre normas, financiamiento y tecnología

La jornada fue organizada por la Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad y la Subdirección de Microempresarios.

Durante la capacitación se abordaron las regulaciones sanitarias aplicables a los carritos ambulantes de alimentos, los requisitos para acceder a microcréditos y las normas relacionadas con el cumplimiento de contratos.

Los participantes también recibieron orientación sobre el uso de la billetera digital, los códigos QR, el manejo de redes sociales y la correcta aplicación de la identidad gráfica de cada emprendimiento.

Como parte del proceso, los ocho microempresarios de esta primera etapa recibieron un código QR, un carné de identificación y la resolución municipal que autoriza el ejercicio de su actividad económica en los espacios y horarios establecidos.

El programa busca fortalecer el cumplimiento de las normas municipales y sanitarias, mejorar la imagen de los puestos de venta y facilitar el acceso de los emprendedores a capacitación, financiamiento y herramientas tecnológicas.

Para los compradores, la iniciativa permitirá contar con mayor seguridad y confianza, además de verificar mediante el código QR si el microempresario se encuentra autorizado por el municipio.