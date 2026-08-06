Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/ Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 7 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 7 DE AGOSTO

📍Chiriquí

• Cancha de la Escuela de California, distrito de Tierras Altas

📍Coclé

• Junta Local #1 de San Miguel Centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonome

📍Panamá Oeste

• El Cruce de Aguacate, en El Cacao, distrito de Capira

📍Veraguas

• Casa Local de San José, en Soná cabecera, distrito de Soná

• Comunidad de Los Panamaitos, en San José, distrito de Calobre

📍Colón

• Predios de la Junta Comunal de Cristóbal, distrito de Colón

📍Darién

• Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe

📍Los Santos

• Cancha Municipal de Agua Buena, distrito de Los Santos

📍Panamá Este

• Cancha de Loma del Rio, en el distrito de Chepo