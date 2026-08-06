Renovación de la Plaza de la Democracia costará $15 millones

La propuesta fue aprobada por unanimidad durante una audiencia pública.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá proyecta iniciar en 2027 la renovación de la Plaza de la Democracia, en San Francisco, mediante una inversión de $15 millones provenientes del impuesto de bienes inmuebles.

La obra incluirá un estacionamiento soterrado para unos 90 vehículos, áreas verdes, ciclovías, miradores y sistemas de captación de agua.

El proyecto, denominado “Plaza de la Democracia-Bahía Viva”, mejor conocido como el parque de Paitilla, fue presentado en audiencia pública y recibió una votación unánime, según el Municipio de Panamá. La intervención abarcará las 1.2 hectáreas que componen este espacio público.

La propuesta contempla áreas verdes, senderos peatonales, ciclovías, miradores hacia la bahía, iluminación, jardines de lluvia, pavimentos permeables y sistemas para captar aguas pluviales.

También incluye una pasarela elevada, dos edificios para servicios comunitarios y un estacionamiento soterrado con capacidad aproximada para 90 vehículos. La construcción de este estacionamiento permitirá eliminar los espacios vehiculares de la superficie y destinar una mayor extensión al uso público.

La Alcaldía sostiene que la plaza recibe alrededor de 1,000 visitantes diariamente y cerca de 10,000 durante los fines de semana, pero actualmente permanece subutilizada.

La intervención también busca recuperar el borde fluvial, mejorar la relación del sector con el río Matasnillo y la bahía, aumentar la arborización y disminuir el efecto de isla de calor.

El proyecto forma parte de una estrategia municipal para recuperar espacios públicos del sistema costero y mejorar su capacidad frente a inundaciones y otros efectos asociados con el cambio climático.