Francia anuncia un caso de hantavirus Andes en un turista franco-argentino

En total, 13 casos se asociaron a este brote, tres de ellos mortales. No se ha registrado ningún caso desde el 25 de mayo.

París, Francia/Un franco-argentino que visitó Francia en julio dio positivo por hantavirus de la cepa Andes y fue aislado con su familia en España, informaron este jueves las autoridades francesas, que indicaron, sin embargo, que el virus no está en circulación.

Según el Ministerio de Sanidad francés, el nuevo caso de hantavirus no está relacionado con el brote registrado en el crucero MV Hondius.

Un brote de hantavirus a bordo de ese barco, que zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril con destino a Cabo Verde, dejó tres fallecidos y al menos 13 personas infectadas.

La única paciente francesa contagiada en el barco salió este jueves de la unidad de cuidados intensivos, donde había estado ingresada durante casi tres meses, según el ministerio.

Esta paciente, hospitalizada desde mayo en el hospital Bichat de París (AP-HP), "ha sido trasladada a un centro de convalecencia", declaró el ministerio a AFP.

En paralelo, las autoridades sanitarias también anunciaron que un turista franco-argentino que transitó por Francia durante la segunda quincena de julio dio positivo en la cepa Andes, la única transmisible entre humanos y la misma que causó el brote del MV Hondius.

El paciente, que suele residir en Argentina, ahora aislado junto a su familia en España, presentó pocos síntomas y actualmente no muestra ninguno, según las autoridades francesas.

Esta infección, transmitida inicialmente a los humanos por animales como roedores, puede causar graves problemas pulmonares y ser mortal en el 30-40% de los casos.

La presencia de la cepa Andes en este paciente fue confirmada este jueves por el Centro Nacional de Referencia del Instituto Pasteur para infecciones por este virus.

El Ministerio de Sanidad español dijo por su parte en un comunicado que el paciente "se encuentra bien" y en aislamiento en su domicilio en Galicia (noroeste de España).

En Francia, el paciente había acudido a los servicios médicos "por un cuadro respiratorio leve".

Las autoridades españolas están aplicando los protocolos correspondientes y rastreando los posibles casos de contacto.

Incógnitas

En Francia no existe por el momento "un virus que se transmita de forma generalizada entre la población", dijo el Ministerio francés en su comunicado.

"Todas las medidas de gestión están en marcha para atender al paciente y reconstruir las etapas de su viaje", precisó el ministerio.

Este caso vuelve a poner el foco en el hantavirus, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por cerrado el episodio del MV Hondius a principios de julio, al no poderse producir más contagios tras un largo período de aislamiento de los casos de contacto.

En total, 13 casos se asociaron a este brote, tres de ellos mortales. No se ha registrado ningún caso desde el 25 de mayo.

Los 13 casos identificados en este episodio son una pequeña parte en comparación con las decenas de miles de infecciones por hantavirus (un virus raro para el que no existe vacuna ni tratamiento específico) que se registran cada año en el mundo.

En Francia, se registran varias decenas de casos, o incluso cientos, cada año, pero se trata de cepas diferentes a la Andes, que circula, como su nombre indica, en América del Sur.