LPF calendario | Conoce los partidos de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026

Panamá/La Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol se disputa entre el viernes 7 y el lunes 10 de agosto, con seis compromisos repartidos en los estadios Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, COS Sports Plaza y el Virgilio Tejeira de Penonomé, provincia de Coclé.

(Transmisión: el duelo Sporting SM vs Alianza FC del domingo se transmitirá por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.)

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Viernes 7 de agosto

Desde las 8:30 p.m. (hora ET), San Francisco FC (3 pts) recibe a Herrera FC (4 pts) en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera. Los locales llegan tras caer 1-2 ante Unión Coclé, mientras que los de Azuero vienen de igualar sin goles frente al Club Atlético Independiente.

Sábado 8 de agosto

A las 6:15 p.m., Plaza Amador (4 pts) recibe a Tauro FC (2 pts) en el COS Sports Plaza. Los leones llegan en gran momento: vencieron 0-2 a Sporting SM en la Jornada 2 y, además, derrotaron 2-1 a Luis Ángel Firpo en la Copa Centroamericana de Concacaf. Los albinegros de Tauro, por su parte, vienen de empatar 1-1 con Umecit FC.

Más tarde, desde las 8:30 p.m., Umecit FC (2 pts) enfrenta al Deportivo Árabe Unido (1 pt) en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez. Umecit llega del empate 1-1 ante Tauro, mientras que el expreso azul viene de perder 0-1 ante Alianza FC.

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Domingo 9 de agosto

Desde las 4:00 p.m., Unión Coclé (3 pts) recibe a Veraguas United (4 pts) en el estadio Virgilio Tejeira de Penonomé, provincia de Coclé. Los coclesanos llegan de vencer 2-1 a San Francisco FC, y los veragüenses de superar 2-1 al CD Universitario.

A las 6:15 p.m., Sporting SM (1 pt) se mide a Alianza FC (4 pts) en el COS Sports Plaza, encuentro que se podrá seguir por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá. Los académicos vienen de caer 2-0 ante Plaza Amador, mientras que Alianza llega de ganarle 0-1 al Deportivo Árabe Unido, aunque a mitad de semana cayó 2-1 ante Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Lunes 10 de agosto

Cierra la jornada, desde las 8:30 p.m., el duelo entre Club Atlético Independiente (2 pts) y CD Universitario (0 pts) en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez. El CAI llega del empate sin goles ante Herrera FC, y el CD Universitario de la derrota 2-1 ante Veraguas United.

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