Instalan comité nacional para fortalecer la protección de las tortugas marinas en Panamá

Panamá impulsa una gobernanza para la conservación de tortugas marinas mediante un trabajo coordinado entre instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, academia y sectores productivos.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente instaló oficialmente el Comité Nacional para la Protección, Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas, una instancia permanente de coordinación interinstitucional, asesoría técnica y participación multisectorial.

El nuevo comité tendrá como objetivo impulsar acciones dirigidas a la conservación de estas especies y sus hábitats en el territorio nacional.

La reunión fue presidida por la directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente, Digna Barsallo, quien destacó que la conformación de este espacio representa un paso importante para avanzar en la implementación de la Ley 371 de 2023.

Esta norma establece medidas para la protección y conservación de las tortugas marinas y sus hábitats en Panamá.

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“Hoy damos un paso muy importante al conformar formalmente este comité, que será un espacio permanente de coordinación, asesoría técnica y trabajo institucional para impulsar la conservación de las tortugas marinas en Panamá”, expresó Barsallo.

El comité está integrado por representantes de organizaciones ambientales, instituciones públicas, gremios de pescadores, universidades y pueblos indígenas.

Entre sus miembros se encuentran la Fundación Agua y Tierra, la Fundación para la Protección del Mar, la Red Panatortugas, la Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba y el Centro de Reproducción y Conservación de la Biodiversidad Animal de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

También participan la Autoridad de Turismo de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, el Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá y MiAmbiente.

Durante la primera sesión se establecieron los lineamientos para la elaboración del reglamento interno que regirá el funcionamiento del comité.

La instancia operará bajo un modelo participativo, transparente e inclusivo, con la posibilidad de incorporar a otros actores que puedan contribuir a la conservación de las tortugas marinas.

MiAmbiente también presentó las principales herramientas destinadas a fortalecer la gestión nacional para la protección de estas especies.

Entre ellas figuran la actualización del Plan Nacional de Monitoreo de Tortugas Marinas, la creación de un nuevo formulario estandarizado y el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de Tortugas Marinas.

Durante el encuentro se analizaron varias amenazas que afectan las playas de anidación, como la contaminación lumínica, el tránsito de vehículos y la creciente presencia de perros y coyotes.

Estas condiciones representan un riesgo para las hembras que llegan a desovar, así como para los nidos y las crías.

El comité también dará seguimiento al Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y a los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de protección de estas especies.