Coiba consolida más de 12 años de monitoreo para proteger a la tortuga carey

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde hace más de una década, el Parque Nacional Coiba (PNC) se ha consolidado como un sitio estratégico para la investigación y protección de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), una de las especies marinas más amenazadas del Pacífico oriental tropical, que históricamente enfrentaba una marcada falta de información científica para orientar acciones de conservación en la región.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) lidera el monitoreo poblacional de la especie dentro del área protegida, declarada Patrimonio Mundial, posicionando a Coiba como un verdadero santuario y una importante zona de alimentación para la tortuga carey. La información generada durante estos 12 años ha permitido identificar tendencias poblacionales y comprender mejor el papel ecológico que desempeña el parque en el Pacífico oriental.

Esta iniciativa se ha convertido en uno de los proyectos de monitoreo más exitosos para la especie en la región. El trabajo articulado entre investigadores nacionales e internacionales, junto a aliados como Campamento Tortuguero Mayto, NOAA, ICAPO y otras organizaciones comprometidas con la conservación marina, ha sido clave para enfrentar los desafíos y ejecutar acciones concretas de protección. Además, con el respaldo de Gicoff A.C., actualmente se desarrolla el primer estudio sobre el estado de salud de las tortugas carey dentro del área protegida.

Los datos recopilados también han evidenciado la conexión regional de la especie, al confirmar que tortugas que anidan en otros países utilizan Coiba como área clave de alimentación. Este hallazgo refuerza la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para garantizar la protección integral de la tortuga carey a lo largo de todo su ciclo de vida.

Como parte de estos esfuerzos, a inicios de febrero de 2026 se realizó una nueva jornada de monitoreo con la participación de biólogos nacionales e internacionales, guardaparques y médicos veterinarios. Durante la actividad se procesaron 106 individuos, elevando a 887 el total de tortugas carey registradas en el Parque Nacional Coiba, un avance significativo que fortalece la base científica para la toma de decisiones en materia de manejo y conservación.

