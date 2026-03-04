Pinocchio Unstrung: el Pinocho más sangriento llega al cine y reinventa el terror slasher

El universo de los cuentos clásicos vuelve a romper todos los límites. Esta vez, el entrañable muñeco creado por Carlo Collodi abandona cualquier rastro de inocencia para convertirse en el protagonista de una de las propuestas más perturbadoras del cine de terror contemporáneo. Pinocchio Unstrung, la nueva producción de Jagged Edge Productions, transforma la tradicional fábula infantil en un relato brutal de obsesión, violencia y mutilación.

El primer adelanto, difundido el 2 de marzo de 2026, revela una versión radicalmente distinta del personaje: aquí, el deseo de “ser un niño de verdad” deja de ser un sueño ingenuo para convertirse en una cruzada macabra. En esta reinterpretación, Pinocho asesina para completar su cuerpo humano, utilizando su afilada nariz como arma letal y recolectando partes humanas para alcanzar su anhelada transformación.

La película forma parte del denominado Twisted Childhood Universe, una saga que ha convertido relatos infantiles en producciones slasher de bajo presupuesto. Este proyecto fue impulsado por el director Rhys Frake-Waterfield junto al productor Scott Jeffrey, quienes previamente desarrollaron Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, Bambi: The Reckoning y Peter Pan’s Neverland Nightmare.

Sobre la construcción del personaje principal, Frake-Waterfield explicó en entrevista con Variety: “Construimos a Pinocho como un animatrónico completamente práctico porque quería que se sintiera real”. La apuesta por efectos prácticos y animatrónicos hiperrealistas busca intensificar la experiencia sensorial y eliminar cualquier distancia entre el espectador y la criatura.

El diseño fue desarrollado por el especialista en efectos y ganador del Emmy Todd Masters, quien dio vida física al muñeco con un enfoque tangible que potencia el horror corporal.

Lejos de la moraleja clásica, el director define la propuesta como “una historia retorcida de madurez contada desde la perspectiva del muñeco: una creación que lucha por su autonomía mientras es manipulada por fuerzas siniestras a su alrededor, desde el Pepe Grillo de Robert Englund hasta el obsesivo Geppetto de Richard Brake”.

En esta versión, la manipulación psicológica y la búsqueda de identidad son el motor del horror. El reparto reúne nombres reconocidos del género: Richard Brake encarna a un Geppetto perturbado; Robert Englund, recordado mundialmente por interpretar a Freddy Krueger, presta su voz al Cricket; mientras que Jude Evan Lloyd da voz al muñeco protagonista. Completan el elenco Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray y Peter De Souza-Feighoney.

La trama arranca con el pequeño James deseando un amigo, petición que Geppetto atiende creando a Pinocho. Sin embargo, la inocencia inicial pronto se quiebra. El muñeco expresa su frustración con una frase que anticipa el caos: “Quiero ser como tú”.

Te puede interesar: The Crown se plantea regresar con una serie sobre el caso del príncipe Andrew

Te puede interesar: Spotify lanza urna funeraria con altavoz Bluetooth: precio, edición limitada y cómo funciona

El punto de no retorno llega cuando Cricket lo incita con palabras escalofriantes: “Toma lo que ellos tienen, pieza por pieza, para completarte”. A partir de ahí, la película se sumerge en una sucesión de crímenes explícitos donde la violencia gráfica y el gore clásico dominan la pantalla.

Si bien el personaje ya había tenido reinterpretaciones sombrías, incluida la versión animada de Guillermo del Toro, el tono de esta producción es radicalmente más extremo. Según Variety, en comparación, aquella adaptación resulta “básicamente Disney comparado con esto”.

El tráiler incorpora además referencias visuales a íconos del cine de terror, reforzando su estética transgresora y su apuesta por el shock. La distribución estará a cargo de ITN Distribution y el estreno mundial está previsto para 2026, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada.

Mientras tanto, la franquicia continúa expandiéndose con futuros proyectos como la tercera entrega de Winnie-the-Pooh: Blood and Honey y el crossover “Poohniverse: Monsters Assemble”. El propio Frake-Waterfield reafirma la ambición del proyecto al señalar: “Nuestro Twisted Childhood Universe continúa creciendo en formas cada vez más oscuras y ambiciosas”.

Con esta propuesta, el terror independiente vuelve a desafiar los límites de los cuentos clásicos, demostrando que incluso las historias más inocentes pueden transformarse en pesadillas cinematográficas.