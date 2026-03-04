Andrea Carolina Vega, designada como directora encargada de la Senniaf

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Andrea Carolina Vega como directora general encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

El nombramiento, publicado en Gaceta Oficial de este miércoles 4 de marzo de 2026, recuerda que se había nombrado a Ana Melinda Fábrega como Directora General de la Senniaf, quien presentó su renuncia al cargo. Ante esta situación, el Órgano Ejecutivo procedió a realizar la designación encargada para garantizar la continuidad institucional de la entidad. También se había anunciado que Otilia Rodríguez sería la directora encargada, pero dicha designación no se concretó.

Andrea Carolina Vega, quien se desempeñaba como secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), asumirá el cargo de manera interina mientras se designa al titular definitivo.

La designación también lleva la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles.

De acuerdo con el decreto oficial, la nueva designación entra en vigencia a partir de la toma de posesión del cargo. Andrea Carolina Vega tendrá bajo su responsabilidad dirigir, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en Panamá.

La Senniaf es el ente rector encargado de velar por el bienestar de menores de edad y familias en situación de vulnerabilidad. Sus funciones incluyen la implementación de programas de prevención, atención y restitución de derechos, así como la coordinación con otras instituciones del Estado para fortalecer el sistema de protección social.

La salida de la anterior directora, Ana Fábrega, se da en medio de escándalos relacionados con posibles irregularidades en albergues supervisados por la Senniaf.