Renuncia de directora de Senniaf genera cuestionamientos en medio de investigaciones

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones oficiales que motivaron la salida de Fábrega del cargo.

Ciudad de Panamá/La dimisión de Ana Fábrega como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha generado nuevas reacciones en el ámbito político, en un contexto marcado por las investigaciones relacionadas con presuntos casos de maltrato y abuso en el centro integral de Tocumen.

La diputada Alexandra Brenes, quien presentó una denuncia contra Fábrega ante el Ministerio Público, se refirió a la renuncia y cuestionó también la designación de Otilia Rodríguez como directora encargada. Rodríguez ocupaba el cargo de directora de Protección Especial de Derechos dentro de la entidad.

“Jamás se puede interpretar la renuncia de la directora Ana Fábrega como el cierre del caso. Deben establecerse responsabilidades y las investigaciones tienen que seguir su curso. Me pregunto quién se hace el desentendido, porque la actual interina, la señora Otilia Rodríguez, también ha sido denunciada por mí y por otros padres de familia debido a supuestas irregularidades en la aplicación de procesos y protocolos”, expresó Brenes.

En la misma línea, el diputado Ernesto Cedeño sostuvo que la salida de Fábrega no debe frenar las diligencias que adelanta el Ministerio Público.

“No sé si en algún momento, de llegar a formularse cargos, una de las medidas podía ser la separación del puesto; pero esta decisión representa un respaldo a la investigación que desarrolla el Ministerio Público”, afirmó.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, integra la junta directiva de la Senniaf. Por su parte, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, señaló que desconoce si la renuncia de Fábrega guarda relación directa con las denuncias.

“En este momento no podría precisar las razones de su salida; lo que sí puedo indicar es que, como ministerio, formamos parte de las investigaciones correspondientes sobre las denuncias presentadas”, manifestó.

Hasta ahora, no se han informado oficialmente los motivos que llevaron a la exdirectora a dejar el cargo, mientras continúan las pesquisas sobre las supuestas irregularidades en el Centro Integral de Tocumen.

Con información de María De Gracia