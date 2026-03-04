Comisión de Gobierno prohijó anteproyecto que modifica la responsabilidad penal adolescente

Fue el suplente del diputado Pérez Barboni, Kevin Carrillo , quien sustentó la iniciativa ante la comisión.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley del diputado José Pérez Barboni que propone la modificación de artículos de la Ley 40 de 1999 sobre el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia. La iniciativa contó con el voto favorable de todos los diputados de la comisión.

Fue el suplente del diputado Pérez Barboni, Kevin Carrillo, quien sustentó la iniciativa ante la comisión.

Carrillo explicó que, actualmente, la ley solo aplica penas a partir de los 12 años hasta los 17, sin haber cumplido los 18. "Nosotros estamos ampliándolo desde los 10 hasta los 11, o sea, que no haya cumplido los 12", manifestó el legislador.

Ante la pregunta sobre por qué es necesario ampliar este margen, Carrillo respondió que las medidas cautelares actuales no son consonas con la realidad delictiva que vive el país. "Se ven más niños, más adolescentes, niños y niñas involucrados en actos delictivos, drogas, porte de armas, secuestros, entre otros delitos", expresó el diputado.

Carrillo señaló que existen estadísticas y cifras que marcan un aumento en la participación de menores de edad en actividades ilícitas. "Hay cifras que marcan que hay más niños delincuentes, más adolescentes, niños y niñas involucrados en actos delictivos", precisó Carrillo al sustentar la necesidad de actualizar el marco jurídico vigente.