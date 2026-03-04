Contenido Exclusivo: El Caño, una mirada a nuestro pasado

Desde el año 2005 , la antropóloga Julia Mayo dirige las excavaciones en el sitio, donde se han descubierto nueve tumbas . Cada hallazgo confirma que, hace más de mil años, existió una cultura poderosa y estrictamente organizada.

El Caño, Cocle/En el corazón de Natá, los Gran Coclé guardan secretos que narran la historia de nuestros ancestros. Recientes hallazgos arqueológicos en el sitio El Caño han revelado entierros indígenas que permiten conocer más sobre la vida, creencias y tradiciones de las culturas precolombinas de Panamá.

Al visitar el Museo Arqueológico El Caño, los monolitos presentes en el lugar son indicativos de que en estas tierras habitaron sociedades precolombinas. Estos elementos forman parte de una línea de un complejo funerario que señalaba la llegada de los cuerpos de los señores ancestrales desde el Río Grande hacia Las Tumbas, donde se mantienen las últimas investigaciones en la tumba número 3, en la que se han ubicado valiosos ajuares funerarios.

Desde el año 2005, la antropóloga Julia Mayo dirige las excavaciones en el sitio, donde se han descubierto nueve tumbas. Cada hallazgo confirma que, hace más de mil años, existió una cultura poderosa y estrictamente organizada. Mayo reafirma que las nueve tumbas, ubicadas una al lado de la otra, contienen entierros con ajuares funerarios muy similares, lo que explica que se trataba de un sistema de gobierno más horizontal, más que un reino. "No debemos hablar de riqueza; el oro es un valor ritual, no económico. El oro no era para capitalizar, sino para tener prestigio", explicó la investigadora.

Ante la pregunta sobre a qué grupo originario pertenecían estos señores de alto rango, la doctora Mayo señaló que se han realizado pruebas de ADN y estudios enviados a Harvard para determinar los vínculos con pueblos indígenas actuales.

En la tumba número 3, los arqueólogos siguen una cronología investigativa específica: primero encuentran la cámara funeraria, una especie de tapadera que evitaba que la tierra ingresara al cuerpo de los señores ancestrales; luego, los ajuares funerarios, entre pectorales, brazaletes y orejeras de oro; posteriormente, la cerámica; y por último, los restos óseos, que permitirán determinar cuántos individuos fueron depositados en esta tumba y establecer la cronología en las demás.

Los hallazgos incluyen tumbas colectivas, oro, cerámicas simbólicas, esmeraldas y espejos mayas. Esto indica que los Gran Coclé mantenían redes de intercambio con otras culturas mesoamericanas, como los mayas, según explicó Carlos Mayo Torné, arqueólogo e investigador del Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo.

En las excavaciones también se hallaron vasijas y cerámicas con figuras animales y gran simbolismo. Las piezas se limpian y reconstruyen para identificar su forma original. Los estudios indican que el color púrpura distinguía al Gran Coclé, por su presencia constante en los artefactos.

Sobre el origen del oro utilizado en los ajuares, estudiantes de antropología como Gabriel Díaz y Gabriel Correa realizan registros en ríos, planteando que el metal pudo extraerse de los ríos del norte de La Pintada. Por su parte, Tiara Ayala, licenciada en Geografía e Historia, destacó que las artesanías representaban animales y artefactos sonoros, reflejando un profundo respeto por la naturaleza.

Tras los últimos hallazgos, las visitas de turistas nacionales y extranjeros se han duplicado los fines de semana en el Museo de El Caño, según confirmó Reynaldo Oses, administrador del recinto. Visitantes como Francklin Paz y Angela Arjona compartieron su experiencia al conocer el sitio.

La doctora Julia Mayo adelantó que se espera la aprobación del presupuesto para construir un nuevo museo, proyecto que presentó y sustentó ante el Consejo de Gabinete. Con cada descubrimiento, Panamá reafirma su riqueza cultural y su compromiso con la preservación del patrimonio arqueológico.