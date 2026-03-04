San Cristóbal y Nieves vs Panamá| 'Sele' Femenina sigue firme en Eliminatorias Concacaf W al Mundial Brasil 2027

Panamá/La Selección Femenina de Panamá firmó una sólida victoria 0-3 sobre San Cristóbal y Nieves en el SKNFA Technical Centre de Basseterre, en duelo correspondiente al Grupo E de las Eliminatorias Concacaf W rumbo al Mundial Femenino Brasil 2027.

El conjunto dirigido por Toña Is resolvió el encuentro en el segundo tiempo. Rebeca Espinosa abrió el marcador al minuto 53 y, apenas tres minutos después, Riley Tanner amplió la ventaja (56’), dejando encaminado el triunfo canalero.

En tiempo añadido, Katherine Castillo sentenció el compromiso al 90+3’.

Panamá dominó con claridad las acciones, reflejado en un contundente 77.5% de posesión del balón, frente al 22.5% de las locales. Además, las visitantes ganaron el 56.5% de los duelos individuales y mostraron una abrumadora superioridad en el juego aéreo, con un 88.9% de efectividad.

El equipo istmeño también impuso condiciones en el balón parado, al ejecutar 10 tiros de esquina, mientras que San Cristóbal y Nieves no generó ninguno. En el apartado defensivo, Panamá registró 10 intercepciones contra 9 de su rival. No se señalaron fueras de juego para ninguno de los dos conjuntos.

Con este resultado, Panamá suma su segunda victoria en igual número de presentaciones, consolidándose en la parte alta del Grupo E. Su próximo partido será el mes de abril ante Aruba en una fecha y hora por confirmar.

Estadísticas generales

Posesión

San Cristóbal y Nieves: 22.5%

22.5% Panamá: 77.5%

Porcentaje de duelos individuales ganados

San Cristóbal y Nieves: 43.5%

43.5% Panamá: 56.5%

Duelos aéreos ganados

San Cristóbal y Nieves: 11.1%

11.1% Panamá: 88.9%

Intercepciones

San Cristóbal y Nieves: 9

9 Panamá: 10

Fuera de juego

San Cristóbal y Nieves: 0

0 Panamá: 0

Tiros de esquina