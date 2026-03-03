San Cristóbal y Nieves vs Panamá| Toña Is: "Estamos muy centradas en el partido que tenemos" en las Eliminatorias Concacaf al Mundial Femenino 2027

Panamá/La entrenadora Toña Is afronta con mesura y concentración el segundo partido del grupo en estas eliminatorias mundialistas, esta vez ante San Cristóbal y Nieves, en condición de visitante.

Luego del contundente triunfo 6-1 como visitante frente a Curazao en el debut, la estratega española dejó claro que el enfoque del equipo está plenamente puesto en el siguiente reto: "Estamos muy centradas en el partido que tenemos", señaló, destacando la importancia de no desviarse del objetivo inmediato pese al buen arranque en la competencia.

De cara a este compromiso, Toña Is valoró el crecimiento que ha tenido la selección desde su llegada al banquillo, en lo que será su decimotercer partido dirigiendo a Panamá: "Hemos mejorado en muchas facetas desde que estamos dirigiendo a la selección. Creemos que hay que dominar un poquito todos los contextos", explicó, subrayando la necesidad de que el equipo sea capaz de adaptarse a distintos escenarios de juego. Además, resaltó el impacto positivo que ha tenido el aumento en la competitividad de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), un factor que considera clave para elevar el nivel cuando las jugadoras se integran a las convocatorias.

Finalmente, la entrenadora reconoció la ilusión que se vive alrededor del equipo nacional tras la histórica participación en el pasado Mundial y el deseo colectivo de volver a una cita de esa magnitud: "La gente está muy ilusionada con nuestra clasificación al mundial, con vernos nuevamente en la cita mundialista. Nosotras vamos paso a paso y estamos con muchas ganas de clasificar", afirmó.

Te puede interesar: Selección Femenina de Panamá tiene el primer entrenamiento en Centro de Alto Rendimiento FPF

Los números de Toña Is como DT de Panamá

Toña Is fue presentada oficialmente como DT de Panamá el 10 de octubre del 2024. El 21 del mismo mes atendió en conferencia de prensa a los medios de comunicación y el 27 disputó su primer partido como estratega principal de la Selección Mayor Femenina.

Sus números en los 12 partidos que dirigió a Panamá arrojan un saldo positivo, ya que ha conseguido 8 victorias y ha caído en solo dos ocasiones, empatando los otros dos partidos.

Entre esos 12 partidos ha jugado 11 amistosos y un partido por los puntos, el último ante Curazao en lo que significó el debut de la Selección Nacional en la actual eliminatoria mundialista.

Entre los triunfos, además de la goleada a Curazao por 6-1, resaltan tres victorias consecutivas ante el mismo rival, Costa Rica, y un histórico 1-0 de visitante ante la poderosa Australia.

Te puede interesar: Un día con Aníbal Godoy

Los 12 partidos de Toña Is

27 octubre 2024 – Costa Rica 0-1 Panamá – Schiandra González 68'

– Costa Rica 0-1 Panamá – Schiandra González 68' 30 octubre 2024 – Costa Rica 0-2 Panamá – Marta Cox 23' y Aaliyah Gil 71'

– Costa Rica 0-2 Panamá – Marta Cox 23' y Aaliyah Gil 71' 27 noviembre 2024 – Panamá 2-1 Costa Rica – Sherline King 50' y Ana Quintero 53'

– Panamá 2-1 Costa Rica – Sherline King 50' y Ana Quintero 53' 3 diciembre 2024 – México 1-1 Panamá – Marta Cox 29'

– México 1-1 Panamá – Marta Cox 29' 5 abril 2025 – Venezuela 1-0 Panamá

– Venezuela 1-0 Panamá 8 abril 2025 – Venezuela 1-1 Panamá – Wendy Natis 14'

– Venezuela 1-1 Panamá – Wendy Natis 14' 29 mayo 2025 – Panamá 2-0 Bolivia – Marta Cox 15' y Riley Tanner 76'

– Panamá 2-0 Bolivia – Marta Cox 15' y Riley Tanner 76' 2 junio 2025 – Panamá 5-1 Bolivia – Shayari Camarena 1', Riley Tanner 48' y 90', Karla Riley 60', Marta Cox 85'

– Panamá 5-1 Bolivia – Shayari Camarena 1', Riley Tanner 48' y 90', Karla Riley 60', Marta Cox 85' 5 julio 2025 – Australia 0-1 Panamá – Sherline King 59'

– Australia 0-1 Panamá – Sherline King 59' 8 julio 2025 – Australia 3-2 Panamá – Ericka Araúz 34' y Lineth Cedeño 83'.

– Australia 3-2 Panamá – Ericka Araúz 34' y Lineth Cedeño 83'. 28 octubre 2025 – Perú 0-3 Panamá – Lineth Cedeño 1', Katherin Parris 33' y Carmen Montenegro 89'

– Perú 0-3 Panamá – Lineth Cedeño 1', Katherin Parris 33' y Carmen Montenegro 89' 30 noviembre 2025 – Curazao 1-6 Panamá – Karla Riley 4', Khaterin Parris 50', Ericka Araúz 66' Y 73', Hilary Jaén 78' y Riley Tanner 91'

Te puede interesar: José Francisco Molina| Honduras deposita su confianza en el técnico español

Alineación vs Curazao – Primer partido de la eliminatoria

12 – Yenith Bailey, 23 – Carina Baltrip Reyes, 3 – Wendy Natis (16 – Rebeca Espinosa 76´), 4 – Katherine Castillo, 2 – Hilary Jaén (6 – Arlén Hernández 76´), 20 – Aldrith Quintero, 15 – Sherline King (21 – Ana Quintero 63´), 9 – Karla Riley, 11 – Katherin Parris (7 – Ericka Araúz 63´), 19 – Lineth Cedeño – Capitana (14 – Carmen Montenegro 19´) y 13 – Riley Tanner. DT: Toña Is

Información de FPF