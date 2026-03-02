Selección de Panamá | Actuación de los panameños en el extranjero ¿quiénes destacaron?

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La legión panameña vivió un fin de semana intenso en el fútbol internacional, con actuaciones destacadas en Europa, México y la MLS, aunque también con derrotas dolorosas y una expulsión que empañó la jornada.

Brillo en el Viejo Continente

El nombre propio en Europa fue César Blackman. El lateral disputó los 90 minutos en la goleada 4-0 del Slovan Bratislava sobre el Spartak Trnava, firmando una sobresaliente calificación de 8.4. Blackman fue imparable por banda: 100% de efectividad en regates (6/6) y 92% de duelos terrestres ganados.

También en Inglaterra, José Córdoba cumplió una sólida actuación defensiva en la victoria 0-2 del Norwich City frente al Leicester City. El zaguero jugó todo el partido, ganó el 100% de sus duelos aéreos y sumó seis despejes clave.

En Turquía, Michael Amir Murillo fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo por la mínima del Beşiktaş JK ante el Kocaelispor, registrando un 81% de precisión en pases.

Por su parte, en Austria, Andrés Andrade lideró la defensa del LASK en el empate 2-2 contra el Austria Wien. El central sumó ocho despejes y alcanzó una calificación de 7.9.

Otras noticias: Selección Femenina de Panamá tiene el primer entrenamiento en Centro de Alto Rendimiento FPF

Protagonismo en México y MLS

En la Liga MX, los panameños dejaron huella. José Luis “Puma” Rodríguez brilló en la victoria 3-1 del FC Juárez sobre el Atlas FC, con 90% de precisión en pases y nota de 7.9.

Ismael Díaz fue clave en el triunfo 2-1 del Club León frente al Club Necaxa, aportando fluidez ofensiva con 88% de efectividad en pases. Asimismo, Yoel Bárcenas disputó los 90 minutos en la victoria 1-0 del Mazatlán FC ante el CF Pachuca, destacando con tres centros precisos de tres intentos.

En la MLS, Aníbal Godoy jugó 64 minutos en el triunfo 2-0 del San Diego FC frente a St. Louis City SC, mientras que Adalberto Carrasquilla completó el partido en el empate 1-1 de Pumas UNAM ante Club Tijuana, registrando 88 toques de balón.

Otras noticias: FIFA reconoce el "gran trabajo" de la FPF: Panamá se consolida como la nueva potencia emergente de Centroamérica

Sinsabores en Medio Oriente y Sudamérica

No todo fue positivo. El arquero Orlando Mosquera realizó cinco atajadas ante el Al Nassr FC, equipo liderado por Cristiano Ronaldo, pero su club, Al Fayha FC, cayó 1-3.

En Uruguay, Luis Mejía no pudo evitar la derrota 0-1 de Club Nacional de Football en el clásico ante Peñarol.

La nota más amarga fue la expulsión de Cecilio Waterman con Universidad de Concepción, en la caída 0-3 frente a Everton de Viña del Mar. El delantero vio la roja directa y terminó con la calificación más baja (5.2).

Finalmente, José Fajardo jugó todo el encuentro en el empate sin goles de Universidad Católica de Ecuador, mientras que el joven Tomás Rodríguez sumó 19 minutos en la victoria del Deportivo Saprissa.

Un fin de semana de contrastes para los panameños en el exterior: brillo individual, protagonismo ofensivo y defensivo, pero también desafíos que forman parte del competitivo camino internacional.

Otras noticias: MLS 2026: Cinco figuras internacionales y el talento panameño que buscará brillar