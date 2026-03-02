Autoridad del Tránsito anuncia que inversión de carriles en Panamá Oeste y otros puntos de la capital serán permanente

Actualmente existen cinco puntos de inversión de carriles en el país: Santa Elena , vía Israel desde Atlapa hasta Multiplaza, Burunga , Panamá Pacífico y la Avenida de los Mártires .

Panamá/En un esfuerzo por mejorar la movilidad en medio del intenso tráfico que se registra a diario en la ciudad, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantendrá de forma permanente la inversión de carriles en la Avenida de los Mártires durante el horario vespertino de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

El director de la entidad, Simón Henríquez, explicó que la medida busca agilizar el desplazamiento de quienes se dirigen hacia el oeste del país, especialmente en horas de mayor congestionamiento.

“Le recomendamos a todos los automovilistas a utilizar este espacio para poder transitar, lo importante es hacerlo de manera ordenada y evitar la distracción en el volante para no participar en un accidente de tránsito que trae consigo un retraso en la movilidad”, manifestó.

La inversión de carriles se implementa desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., desde la altura de la Asamblea Nacional hasta la entrada de Panamá Pacífico. Mientras que, a partir de las 3:00 p.m., se activa una segunda fase que va desde Burunga, ingresando a la autopista Arraiján–La Chorrera, hasta el sector de TCT en Vista Alegre.

Henríquez aseguró que la decisión responde al alto volumen vehicular que se moviliza diariamente entre el este y el oeste del país. “La inversión de carriles no es una autopista, es un medio para facilitar la movilidad, es por ello que le hacemos un llamado a todos los conductores”, expresó.

El funcionario detalló que solo en el horario comprendido entre las 4:00 a.m. y las 9:00 a.m. se contabilizaron 37,125 vehículos ingresando hacia el área oeste, cifra que evidencia la necesidad de aplicar medidas de agilización.

También indicó que el establecimiento de retornos en el área norte ha generado resultados positivos en horas pico, tanto en la mañana como en la tarde.

Los cinco punto de inversión de carriles

Actualmente existen cinco puntos de inversión de carriles en el país: Santa Elena, vía Israel desde Atlapa hasta Multiplaza, Burunga, Panamá Pacífico y la Avenida de los Mártires.

"Estas medidas se mantendrán durante todo el año lectivo, con excepción de la vía Israel, que se suspende en periodo de vacaciones", dijo el director de la ATTT. Señaló que no aplican para los días feriados , ni fines de semana.

Más de 30 caravanas de graduandos solicitaron permiso

En cuanto a las caravanas escolares de graduandos, Henríquez explicó que se coordinan previamente con la ATTT para definir rutas y minimizar el impacto en la circulación. “Aproximadamente más de 30 solicitaron ese permiso, el impacto de estos eventos fue hoy, mañana baja la cantidad”, comentó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto de las señalizaciones para que estas medidas cumplan su objetivo de mejorar la movilidad sin poner en riesgo la seguridad vial.

Con información de Yami Rivas.