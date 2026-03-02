Año escolar 2026: Diputados exponen fallas en escuelas durante periodo de incidencia en la Asamblea

Panamá/Lo que debía ser un espacio para reportar el estado de los colegios en cada circuito terminó convirtiéndose en una radiografía preocupante del sistema educativo público. Durante el periodo de incidencia en el pleno de la Asamblea Nacional, varios diputados aprovecharon su intervención para enumerar los planteles que no pudieron iniciar clases y detallar las carencias que enfrentan estudiantes y docentes.

Desde filtraciones en los techos hasta problemas eléctricos y falta de agua potable, los señalamientos coincidieron en un punto: las condiciones no son las adecuadas para garantizar un inicio escolar seguro.

La diputada de Veraguas, Janine Prado, describió un panorama complejo en su circuito. “Salones con filtraciones, hay espacios que necesitan reparación, hacinamiento de las escuelas y múltiples problemas con los sistemas eléctricos y la falta de agua potable, pero yo quisiera pedirle, señor presidente, visite las escuelas del 9-1, no estoy hablando de escuelas en áreas de difícil acceso, no estoy hablando de escuelas rancho, de la escuela anexa al Canadá (...) estoy hablando de la Escuela Normal”.

Desde las filas del panameñismo, el diputado Francisco Brea también cuestionó la falta de organización en su circuito. “Muy tristemente les digo que en el Cuay Abajo, corregimiento de San José, distrito de San Francisco, hoy no se comenzaron las clases. ¿Y por qué razón? Por una sencilla razón, porque simplemente la directora regional María Pimentel no supo hacer su trabajo para poner ahí a los profesores que tenían que estar desde hace más de un año”.

Las denuncias no se limitaron al interior del país. El diputado Javier Sucre, del circuito 8-4, advirtió sobre situaciones similares en la capital. “Diferentes colegios de Juan Díaz, Don Bosco, Río Abajo, Parque Lefevre y San Francisco se encuentran en la situación que no pueden empezar clases o con aulas en condiciones inadecuadas”.

En contraste, desde Chitré el diputado Manuel Cohen informó un escenario distinto en su circuito. “Me es grato anunciar que en el circuito 6-1 todas las escuelas y colegios hoy abrieron completas”.

Aunque en esa región las clases comenzaron sin contratiempos, el balance general presentado en el pleno reflejó que la situación no es homogénea a nivel nacional. Otros diputados también mencionaron planteles en mal estado en Panamá Este, Panamá Oeste y Arraiján. El diputado Lenín Ulate se refirió a la escuela Cristóbal Adán Urriola y al Instituto Técnico Fernando de Lesseps, cuyos estudiantes iniciaron el año escolar en módulos provisionales.

Durante la misma sesión, por tercera ocasión se intentó aprobar la citación del administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, pero la propuesta no prosperó.

El pleno de la Asamblea Nacional concluyó entrada la tarde, dejando sobre la mesa un tema que, más allá del debate político, impacta directamente a miles de estudiantes y familias que esperan condiciones dignas para el desarrollo del año lectivo.

Con información de Mredith Serracín.