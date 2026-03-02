Sancionarán a comercios por incumplir veda del camarón en Chiriquí

Los comercios que mantienen producto en inventario deben haberlo declarado formalmente antes del inicio de la restricción, de lo contrario, incurren en una falta que conlleva decomiso y multa.

Chiriquí/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que durante los operativos de inspección realizados en el marco de la veda del camarón se han identificado varias empresas y comercios que incumplen la normativa vigente, por lo que serán objeto de sanciones administrativas.

De acuerdo con la entidad, entre los establecimientos señalados figuran restaurantes y hoteles que no realizaron los trámites correspondientes antes del inicio del periodo de veda.

“Restaurantes, hoteles, tenemos ahorita alrededor de 50 libras decomisadas y también va lo que es la sanción administrativa. Como indica la ley, previamente a que empiece la veda ellos tienen que hacer esa tramitología con la ARAP”, explicó Matías Pérez, administrador regional de la ARAP en la provincia de Chiriquí.

Según detallaron las autoridades, los comercios que mantienen producto en inventario deben haberlo declarado formalmente antes del inicio de la restricción, de lo contrario incurren en una falta que conlleva decomiso y multa.

La veda del camarón se mantendrá vigente hasta el próximo 11 de abril. Durante este periodo queda prohibida la captura, comercialización y distribución del producto sin la debida autorización.

La institución reiteró el llamado a las personas y establecimientos que no cuenten con los permisos correspondientes a abstenerse de vender camarón, advirtiendo que los operativos de verificación continuarán en distintos puntos de la provincia para garantizar el cumplimiento de la norma.

Con información de Demetrio Ábrego