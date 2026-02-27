Ocho personas rescatadas tras naufragio en la Barra de San Pedro, Chiriquí

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del naufragio.

Chiriquí/Ocho personas, entre ellas cuatro mujeres, cuatro hombres y dos menores de edad, fueron rescatadas este viernes en la mañana tras un naufragio ocurrido en la zona conocida como la Barra de San Pedro, cerca de Isla Pipón, en la provincia de Chiriquí.

Según reportó la autoridad, la emergencia fue atendida rápidamente por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Búsqueda y Rescate, junto con la Junta Local, quienes coordinaron el operativo para salvar a las personas afectadas.

José Luis Tejeira, participante en el rescate, relató que la operación fue complicada debido a las condiciones del lugar, considerado muy peligroso para la navegación. “Primero encontramos a un grupo de tres personas pegadas a un salvavidas, junto a su perrito, que también sobrevivió. Luego descubrimos que faltaban cinco más; comenzaron a aparecer en medio de las olas con sus chalecos salvavidas”, detalló Tejeira.

El rescatista destacó la colaboración entre la comunidad local y las autoridades, así como el apoyo de la Autoridad Marítima de Panamá con combustible para las embarcaciones de rescate y la ayuda de amigos con lanchas particulares, lo que permitió formar un equipo eficaz en la operación.

Tejeira hizo un llamado al gobierno nacional y a las comunidades marino-costeras para contar con equipos adecuados que permitan realizar rescates oportunos en caso de emergencias similares.

Por su parte, las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del naufragio, ocurrido en el sector del Pacífico de Chiriquí, y para reforzar las medidas de seguridad en la navegación de la zona.

Con información de Demetrio Ábrego