Anuncian inversión de carriles por inicio del año escolar en Panamá Oeste y la capital

Para este 2 de marzo se prevé un incremento significativo del flujo vehicular entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Ciudad de Panamá/El inicio del año escolar este lunes 2 de marzo vendrá acompañado de un despliegue logístico en las vías nacionales. Las autoridades de tránsito han confirmado la implementación de un plan especial de inversión de carriles diseñado para mitigar el impacto del alto flujo vehicular que se espera con el retorno a las aulas.

Operativo en Panamá Oeste: horarios y rutas

El teniente José Sánchez detalló que el operativo se centrará en los puntos críticos de conexión entre la provincia de Panamá Oeste y la capital.

En la mañana (hacia la capital):

Autopista Arraiján–La Chorrera: Inversión de carriles desde las 4:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. , finalizando en la carretera Roberto F. Chiari.

Inversión de carriles desde las , finalizando en la carretera Roberto F. Chiari. Tramo Howard - Asamblea Nacional: Se aplicará en horario de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

En la tarde (hacia el oeste):

Asamblea Nacional - Panamá Pacífico: De 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

De Burunga - Sector Oeste: Habilitado de 3:00 p.m. a 6:30 p.m.

Habilitado de Tramo adicional: Inversión desde Panamá Pacífico hasta Vista Alegre.

Operativo en la capital: horarios y rutas

Por su parte, el director de la ATTT, Simón Henríquez, anunció que las rutas internas de la ciudad también experimentarán modificaciones para absorber el volumen de vehículos.

“Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., en el tramo comprendido desde Atlapa hasta Multiplaza (Vía Israel), habrá una inversión de carriles. También agilizaremos el flujo en Santa Elena, desde vía Cincuentenario hasta Villa Porras en la mañana, y en sentido contrario por la tarde”, señaló Henríquez.

Las autoridades estiman que unos 45 mil vehículos transitarán diariamente por los dos puentes que conectan el oeste con la ciudad. Ante este incremento significativo, se recomienda a la ciudadanía:

Salir antes de los horarios habituales.

Estar atentos a las señalizaciones de los agentes de tránsito.

Evitar maniobras bruscas en los carriles invertidos para prevenir accidentes que bloqueen la vía.

Con información de Luis Mendoza