Más de 110 mil estudiantes retornan a clases presenciales en Panamá Oeste

Más de 110,000 estudiantes regresarán a las aulas este lunes en los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste, según informaron autoridades del Ministerio de Educación.

De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 247 centros educativos iniciarán clases presenciales en toda la región. No obstante, tres planteles que actualmente se encuentran en proceso de remodelación adoptarán una modalidad semipresencial mientras culminan los trabajos de adecuación.

Se trata de las escuelas de Marañonal, 11 de Octubre y Fernando de Lesseps, donde los estudiantes combinarán clases presenciales y virtuales de manera temporal.

El director regional de Educación en Panamá Oeste, Rufino Rodríguez, explicó que la provincia cuenta con más de 5,000 docentes y que este año lectivo presenta la particularidad de que casi la totalidad de los centros educativos abrirán sus puertas desde el primer día.

Indicó que, aunque la mayoría de las escuelas están listas para recibir a los alumnos, las excepciones corresponden a los planteles en proceso de remodelación, donde se implementarán ajustes logísticos para garantizar la continuidad del aprendizaje.

Las autoridades también informaron que actualmente existen algunas vacantes docentes, debido a renuncias, jubilaciones y licencias registradas en los últimos días. En algunos centros educativos será necesario esperar los nuevos nombramientos, los cuales, según precisaron, se concretarán durante la primera semana del calendario escolar.

Con información de Yiniva Caballero