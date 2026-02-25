Año Escolar 2026: Se instalan modelos en Escuela Isabel Herrera Obaldía para iniciar clases

Ciudad de Panamá/La Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, en Paitilla, instaló 20 módulos para iniciar el año lectivo este lunes 2 de marzo. Loida Acevedo, directora del plantel, confirmó que se espera que 14 unidades estén listas para recibir a los estudiantes.

"Se está haciendo todo lo humanamente posible para ver si 14 modulares están preparados para el día lunes", indicó Acevedo. Si no están listos, estimó que en "no más de una semana" todas las unidades estarán habilitadas.

La instalación responde al anuncio de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien informó que tres escuelas serán demolidas: José Antonio Ramón Cantera, Isabel Herrera Obaldía y Richard Newman. En Paitilla, las estructuras actuales presentan deterioro avanzado tras casi 78 años de uso.

El año pasado, los estudiantes recibieron clases mediante guías didácticas cada 15 días. "Hemos hecho todo lo humanamente posible para que esa situación no se dé este año", expresó Acevedo. Descartó el retorno a ese modelo para 2026: "Los módulos, eso está descartado para este año. Tenemos los modulares".

La matrícula actual supera los 1.000 estudiantes. La directora reconoció que el año anterior se perdieron alumnos por las condiciones de infraestructura. "Se nos fueron casi cinco grupos de estudiantes, que hacen 110 estudiantes", explicó.

La Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía cumple 103 años de fundación este 14 de septiembre. Es uno de los planteles insignia de la capital. Sin embargo, el colapso de sus estructuras obligó al Ministerio de Educación a tomar medidas urgentes.

Acevedo llamó a estudiantes y padres de familia a estar presentes el día del inicio de clases. En caso de que los módulos no estén totalmente listos, la escuela tiene alternativas preparadas. "Los estudiantes deben estar aquí presentes el día lunes porque tenemos otras alternativas", señaló.

El plan del Ministerio contempla la demolición total del plantel actual para dar paso a nuevas estructuras. Mientras se ejecuta este proyecto, los módulos temporales permitirán que las clases se desarrollen con normalidad.