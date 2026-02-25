Meduca proyecta cinco nuevas escuelas en Panamá Oeste; una ya se encuentra en construcción

El anuncio se dio en el contexto del retorno a clases de más de 800 mil estudiantes a nivel nacional previsto para el lunes 2 de marzo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó este miércoles que ya hay una escuela en construcción en Panamá Oeste y que en las próximas semanas se licitarán dos nuevos proyectos, con la meta de iniciar al menos cinco planteles educativos en esa provincia durante este año, en respuesta al crecimiento de la población estudiantil.

El anuncio se dio en el contexto del retorno a clases de más de 800 mil estudiantes a nivel nacional previsto para el lunes 2 de marzo. La titular del Ministerio de Educación (Meduca) aseguró que la institución ha intensificado los trabajos para que el inicio del año lectivo sea más ordenado, aunque reconoció que “no será perfecto”.

Molinar destacó que, por primera vez en muchos años, el 99.5% de los 3,110 centros educativos del país estarán listos para el inicio de clases. No obstante, admitió que aún hay planteles pendientes de intervención, al tiempo que subrayó que las labores de mejora continuarán durante todo el año. La ministra explicó que algunas infraestructuras presentan deterioros estructurales que obligan a su demolición y reconstrucción total.

Como ejemplo, mencionó el caso de los planteles ubicados en Paitilla, donde estudios técnicos determinaron que no es viable realizar solo reparaciones. Indicó que para estos casos se construyen aulas modulares que permitirán mantener las clases presenciales mientras avanzan las obras permanentes, mediante un plan de intervención por etapas.

Molinar también se refirió a la recuperación de la Escuela República de Venezuela, proyecto que —según dijo— supera los 20 millones de dólares y que había acumulado años de retraso. La funcionaria aseguró que la actual administración restableció el manual de construcción escolar para evitar improvisaciones y garantizar estándares de calidad.

Advirtió, además, que no se permitirán cambios en las especificaciones técnicas por parte de contratistas y que las obras deberán cumplir estrictamente con lo establecido.

La titular del Meduca expresó preocupación por los actos de vandalismo registrados recientemente en centros educativos recién rehabilitados, como ocurrió en un plantel del área de Juan Díaz. Señaló que ya se coordina con la Policía Nacional para reforzar la vigilancia y llamó a las comunidades a proteger las escuelas. En paralelo, anunció la creación de programas estudiantiles de liderazgo orientados a fomentar el sentido de pertenencia y el cuidado de la infraestructura escolar.

Reforma educativa en marcha

Molinar indicó que el ministerio avanza en la transformación curricular y en la revisión de la ley educativa vigente, proceso que se desarrolla con la participación de más de 28 grupos de la sociedad civil, docentes, estudiantes y padres de familia.

La ministra evitó fijar plazos definitivos para la nueva normativa, pero insistió en la necesidad de modernizar el sistema para responder a los cambios tecnológicos y del mercado laboral. En esa línea, confirmó que se evalúa la actual oferta de 32 bachilleratos existentes en el país.