Regreso a clases 2026: Gobierno ajustará inversión de carriles para mitigar tráfico vehicular el próximo lunes

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades de tránsito anunciaron la puesta en marcha de un plan piloto de reorganización vial con miras al inicio del año escolar el próximo 2 de marzo, cuando se prevé un incremento significativo del flujo vehicular entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Durante una conferencia de prensa, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez Díaz, explicó que el operativo contempla la inversión y extensión de carriles en varios tramos estratégicos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de estudiantes, padres de familia y trabajadores.

El director de la entidad detalló que en horario matutino se aplicará un carril reversible desde la zona de TCT en Vista Alegre hasta el puente de Burunga, entre las 4:00 a.m. y las 8:00 a.m., en dirección hacia la capital. A esta medida se suma otro tramo desde la entrada de Panamá Pacífico hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional, que operará de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

En la jornada vespertina se habilitarán tres puntos de inversión. El primero irá desde los predios de la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico, entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m.; el segundo comprenderá el acceso de Burunga hacia el sector oeste, de 3:00 p.m. a 6:30 p.m.; y el tercero cubrirá el tramo de Panamá Pacífico hacia Vista Alegre.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, indicó que el plan comenzó a ejecutarse de manera piloto y será susceptible de ajustes conforme se evalúe su funcionamiento durante la semana previa al inicio de clases. El operativo contará con presencia de agentes de la Policía de Tránsito a lo largo de la ruta para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y evitar prácticas como la circulación por los hombros, que, advirtió el director, termina generando mayores embotellamientos.

De forma paralela, se anunció la reactivación de la inversión de carriles en Vía Israel, desde Atlapa hasta Multiplaza, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., así como medidas de agilización en Santa Elena y la vía Boyd-Roosevelt.

Con información de Luis de Jesús Mendoza