Incendios en vertederos de Los Santos generan humo tóxico y afectan a residentes

El humo generado por estos focos se desplaza hacia áreas pobladas, lo que podría estar afectando la salud de residentes en sectores cercanos, especialmente en el distrito de Guararé.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Los Santos han estado trabajando intensamente para controlar incendios registrados en varios vertederos de la región, una situación que mantiene en alerta a las comunidades cercanas debido a la emanación de humo tóxico.

Desde tempranas horas de este martes, los bomberos atienden un incendio en el vertedero de Guararé, luego de haber enfrentado una situación similar el día anterior en el vertedero de La Onda, en el distrito de Los Santos.

De acuerdo con el informe preliminar, el aviso sobre el siniestro en Guararé se recibió alrededor de las 8:30 de la mañana, lo que activó el despliegue inmediato de unidades para labores de reconocimiento y control del fuego.

Las autoridades explicaron que las tareas de extinción se realizan con camiones cisterna, equipo pesado y cobertura de tierra, con el objetivo de sofocar las llamas, evitar su propagación y reducir la emisión de humo, que representa el principal riesgo para la población.

Te puede interesar: Gabinete preautoriza plan de financiamiento por hasta $12 mil millones para liquidez del Estado

Sin embargo, los bomberos advirtieron que se requiere maquinaria adicional, como tractores, para movilizar grandes volúmenes de desechos y controlar de manera más efectiva este tipo de incendios.

El humo generado por estos focos se desplaza hacia áreas pobladas, lo que podría estar afectando la salud de residentes en sectores cercanos, especialmente en el distrito de Guararé.

Además, las autoridades confirmaron que existen situaciones similares en otros vertederos de la región de Azuero, como en Chitré y nuevamente en La Onda, lo que evidencia un problema recurrente durante esta época del año.

Los bomberos reiteraron que los incendios en vertederos representan uno de los principales desafíos en la temporada seca, debido a las condiciones climáticas y la acumulación de desechos, por lo que mantienen coordinación para continuar con las labores de control y mitigación.

Información de Eduardo Javier Vega