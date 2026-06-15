Evacúan el IPT de Veraguas tras reportarse estudiantes afectados por fuerte olor

Las autoridades del plantel ordenaron el desalojo de la población estudiantil por seguridad, mientras los bomberos investigan el origen de la presunta sustancia química.

Veraguas/Una situación de emergencia se registró en las instalaciones del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Veraguas, lo que obligó a las autoridades educativas a coordinar una evacuación preventiva y masiva de la población estudiantil. El desalojo se ordenó luego de que varios alumnos manifestaran malestares físicos generalizados a causa de un fuerte y extraño olor percibido dentro de los pabellones.

El director del IPT de Veraguas, Marcelino González, detalló los momentos en que se identificó la problemática dentro del centro escolar. De acuerdo con el docente, la alerta se activó de manera interna tan pronto como el personal administrativo recibió los reportes de afecciones médicas en los salones de clases.

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"En la medida en que nos dimos cuenta, nos informaron que había un estudiante que se había desmayado y al poco rato nos dijeron que otro", manifestó el director González al explicar los motivos que aceleraron la toma de decisiones.

Ante el panorama, la regencia del plantel dictaminó el cese inmediato de las jornadas para salvaguardar la integridad de los menores y de los trabajadores. "Nosotros procedimos a evacuar a los estudiantes y al personal de las instalaciones de nuestro plantel... definitivamente por seguridad", sostuvo el director del plantel.

Diagnóstico a los estudiantes

La rápida propagación de los síntomas generó preocupación entre la comunidad educativa. No obstante, el director del colegio aclaró que la afectación directa se concentró en un grupo reducido de alumnos, descartando un impacto masivo en la salud general de la matrícula, a pesar del despliegue preventivo en el área.

González confirmó el balance oficial de los alumnos que requirieron asistencia médica especializada e internamiento para su debida observación. "Solamente son cuatro [estudiantes afectados] y ya, gracias a Dios, están estables", precisó el jefe del centro educativo.

Añadió que los jóvenes trasladados fueron sometidos a diversos protocolos clínicos en los centros hospitalarios para determinar con exactitud las causas de la emergencia médica. Los afectados se mantienen bajo supervisión "para exámenes y determinar qué es lo que ha afectado" su salud en las últimas horas, puntualizó González.

Con información de Ney Castillo.