Gabriela Chirú no deja de sonreír pese a una enfermedad que cambio su vida

Alegre, risueña y con una sonrisa que ilumina su hogar, así es Gabriela Chirú, una niña que enfrenta desde sus primeros días de vida una enfermedad genética extremadamente rara: el síndrome de Coffin-Siris.

Gabriela Chirú, una pequeña que lucha contra una enfermedad rara

Esta condición puede provocar discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, alteraciones en las manos y los pies y cambios en los rasgos faciales. Para Gabriela, además, ha significado la necesidad de cuidados especializados y atención permanente por parte de su familia.

Temas relacionados

Fundación Ayoudas enfermedad Solidaridad
Si te lo perdiste
Lo último
stats