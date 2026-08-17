Alegre, risueña y con una sonrisa que ilumina su hogar, así es Gabriela Chirú, una niña que enfrenta desde sus primeros días de vida una enfermedad genética extremadamente rara: el síndrome de Coffin-Siris.

Esta condición puede provocar discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, alteraciones en las manos y los pies y cambios en los rasgos faciales. Para Gabriela, además, ha significado la necesidad de cuidados especializados y atención permanente por parte de su familia.