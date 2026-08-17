Colón registra 16 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de 2026

También se han detectado conductores que hacen uso indebido de espacios y estacionamientos reservados exclusivamente para personas con discapacidad.

Colón/Al menos 16 personas han muerto en hechos de tránsito en la provincia de Colón en lo que va de 2026, según las estadísticas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

De acuerdo con las autoridades, entre las infracciones más frecuentes cometidas por los conductores se encuentran el uso de dispositivos tecnológicos mientras manejan, no utilizar el cinturón de seguridad y desobedecer las señales de tránsito.

También se han detectado conductores que hacen uso indebido de espacios y estacionamientos reservados exclusivamente para personas con discapacidad.

El director regional de la ATTT en Colón, Humberto Harris, señaló que julio y agosto han sido meses particularmente preocupantes, con tres víctimas fatales registradas en cada uno.

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“Las dos últimas que hemos tenido han sido choque con objetos fijos”, explicó Harris, quien indicó que en estos casos se ha determinado preliminarmente la presencia de alcohol como un factor asociado a los hechos.

Según el funcionario, algunos conductores pierden el control de sus vehículos luego de ingerir bebidas alcohólicas, se salen de la vía y terminan impactando contra postes u otras estructuras.

Las autoridades también atribuyen parte de los accidentes a la desobediencia de las señales de tránsito y a casos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Durante este fin de semana se registró una nueva víctima fatal en un accidente ocurrido en la entrada de Alto de Los Lagos, en la provincia de Colón.

Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el uso del celular y otros dispositivos mientras manejan, utilizar el cinturón de seguridad y, sobre todo, no conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Con información de Néstor Delgado