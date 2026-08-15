Autoridades de Colón buscan modificar la Ley 404 para aumentar recursos destinados a la provincia

La propuesta plantea una mayor participación de los gobiernos locales en la gestión de los fondos provenientes de la Zona Libre.

Provincia de Colón./Autoridades de la provincia de Colón impulsan cambios a distintas leyes con el objetivo de lograr una mayor participación de los distritos en los recursos que genera la Zona Libre de Colón (ZLC).

La iniciativa surge luego de que concejales del distrito de Colón solicitaran revisar la Ley 404 y la normativa que rige el Plan de Desarrollo Integral de la Zona Libre, con el propósito de establecer mecanismos que permitan una mayor inyección de recursos para atender las necesidades de la provincia.

La Ley 404 establece un aporte de 6 millones de dólares provenientes de ingresos no tributarios de la ZLC para la ejecución de obras de infraestructura en la provincia.

De acuerdo con el alcalde de Colón, Diógenes Galván, de estos recursos, 3 millones de dólares estarían destinados al distrito de Colón y los otros 3 millones a los demás distritos de la provincia.

Las autoridades plantean establecer un mecanismo de gobernanza que permita a los gobiernos locales participar en la gestión y distribución de estos fondos.

Carlos Lima, presidente del Consejo Municipal, manifestó que las nuevas autoridades electas respaldan que los recursos generados en Colón beneficien directamente a la provincia.

“Nosotros somos autoridades electas nuevas que estamos a favor de todos los impuestos que sean que lleguen a la provincia de Colón. No estamos de acuerdo en que los impuestos solo los cobre la provincia de Panamá”, afirmó.

Lima agregó que la propuesta no se limitaría al distrito de Colón, sino que buscarían llevarla a los 43 representantes de corregimiento de la provincia, al considerar que las necesidades son comunes.

Por su parte, Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón, señaló que la Ley 404 debe ser reglamentada y aseguró que participará en el proceso para garantizar que los recursos sean utilizados correctamente.

“La Ley 404 hay que reglamentarla. Nos vamos a sentar a verla con responsabilidad, pero todo lo que tiene que ser para beneficio de Colón, yo voy a ser una vigilante para que las cosas se cumplan y se hagan de manera correcta”, sostuvo.

Las autoridades de la provincia, entre ellas cuatro de los cinco diputados, concejales y el alcalde del distrito de Colón, acordaron una hoja de ruta para impulsar modificaciones legales y gestionar mayores recursos destinados al desarrollo de la provincia.