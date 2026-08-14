Autoridades de Colón buscan modificar Ley de Patrimonio Histórico y recuperar edificios deteriorados

De acuerdo con Galván, de esos recursos, 3 millones de dólares estarían destinados al distrito de Colón y los otros 3 millones a los demás distritos de la provincia . Las autoridades plantean revisar la ley para establecer un mecanismo de gobernanza que permita a los distritos participar en la gestión de estos fondos.

Colón/Autoridades de la provincia de Colón, entre ellas cuatro de los cinco diputados, concejales y el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, establecieron una hoja de ruta para impulsar cambios en distintas leyes y gestionar mayores recursos para el desarrollo de la provincia.

Durante una reunión se revisó la Ley de Patrimonio Histórico y se planteó presentar ante la Asamblea Nacional modificaciones que permitan desafectar edificios y conjuntos monumentales que, según las autoridades, se encuentran deteriorados y representan un riesgo para la población, sin dejar de proteger aquellos inmuebles que sí tienen valor histórico.

El alcalde Galván también señaló que buscan hacer cumplir la Ley 32 de 1997, que establece disposiciones relacionadas con recursos para el distrito de Colón. Según indicó, existe una deuda con el municipio y el distrito que ronda los 60 millones de dólares.

Otro de los puntos abordados fue la Ley 404, que establece un aporte de 6 millones de dólares provenientes de ingresos no tributarios de la Zona Libre de Colón para obras de infraestructura en la provincia.

De acuerdo con Galván, de esos recursos, 3 millones de dólares estarían destinados al distrito de Colón y los otros 3 millones a los demás distritos de la provincia. Las autoridades plantean revisar la ley para establecer un mecanismo de gobernanza que permita a los distritos participar en la gestión de estos fondos.

Los diputados de la provincia también señalaron la necesidad de fortalecer las finanzas de los gobiernos locales. Según el diputado Nelson Jackson, el Municipio de Colón mantiene una deuda de aproximadamente 10 millones de dólares con la Caja de Seguro Social, dentro de los compromisos que mantienen los gobiernos locales a nivel nacional.

El diputado también cuestionó que el municipio recaude cerca de 800 mil dólares mensuales, considerando la actividad portuaria, comercial y de la Zona Libre que se desarrolla en la provincia, y atribuyó parte de la baja recaudación a las exoneraciones existentes.

Las autoridades también plantearon revisar los impuestos y tasas municipales que deben pagar algunas empresas que operan en Colón, con el objetivo de fortalecer los ingresos de los municipios y destinarlos a obras en las comunidades.

Otro tema incluido en la hoja de ruta es la futura concesión del puerto de Cristóbal. El alcalde solicitó a los diputados gestionar que en la nueva contratación se contemplen los permisos, tasas e impuestos municipales establecidos en la legislación.

Las autoridades indicaron que buscarán un acercamiento con el Ejecutivo y que los diputados llevarán estas propuestas ante la Asamblea Nacional.

El objetivo, según Galván, es mejorar las condiciones de vida en la provincia, atraer inversiones y fortalecer la independencia financiera de los gobiernos locales para que puedan ejecutar obras sin depender exclusivamente de transferencias del Gobierno Central.

Información de Néstor Delgado

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