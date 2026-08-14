MOP coordina avances del proyecto vial Centenario–Nuevo Emperador

El MOP indicó que estas coordinaciones buscan mantener un trabajo interinstitucional que permita avanzar de manera ordenada y conforme a las normas establecidas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene una agenda de coordinación y seguimiento con autoridades, instituciones y representantes comunitarios de Panamá Oeste para avanzar en las gestiones relacionadas con el proyecto vial Centenario–Nuevo Emperador.

Como parte de este proceso, se han desarrollado jornadas de trabajo tanto en Nuevo Emperador como en la sede principal del MOP, con el objetivo de revisar los principales aspectos vinculados a la ejecución de la obra.

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También estuvieron presentes la gobernadora de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino; representantes de la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República, del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), autoridades del distrito de Arraiján, representantes de Nuevo Emperador y miembros del Comité de la Vía Forestal Nuevo Emperador–Centenario.

Durante las reuniones se abordaron inquietudes planteadas por los residentes, además de aspectos técnicos, ambientales y administrativos relacionados con el proyecto.

El MOP indicó que estas coordinaciones buscan mantener un trabajo interinstitucional que permita avanzar de manera ordenada y conforme a las normas establecidas, al tiempo que se atienden las observaciones de las comunidades involucradas.