Minsa y CSS amplían integración de servicios de salud a Chiriquí y Bocas del Toro

Según Abadía, la integración de los servicios en Herrera y Los Santos ya ha permitido que más de mil pacientes con cáncer reciban atención en el Hospital Anita Moreno.

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) continúan ampliando el proceso de integración de los servicios públicos de salud, que actualmente avanza en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, tras siete meses de implementación en Herrera y Los Santos.

Carlos Abadía, presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud, informó que equipos de ambas instituciones realizaron durante dos semanas un recorrido por cerca del 90% de las instalaciones de salud ubicadas en Chiriquí.

Durante estas visitas se efectuaron diagnósticos de los servicios que actualmente presta cada institución por separado, con el objetivo de reorganizarlos y avanzar hacia un sistema unificado que permita aprovechar mejor los recursos disponibles.

Abadía indicó que la próxima semana los equipos se trasladarán a Bocas del Toro para continuar con el levantamiento de información en las distintas instalaciones de salud de esa provincia.

La meta es incorporar a Coclé antes de finalizar este año y continuar durante 2027 con las demás provincias del país, hasta completar el proceso de integración del sistema público de salud.

Según Abadía, la integración de los servicios en Herrera y Los Santos ya ha permitido que más de mil pacientes con cáncer reciban atención en el Hospital Anita Moreno, evitando que tengan que trasladarse hasta la ciudad de Panamá para continuar sus tratamientos.

Un esquema similar se proyecta para Chiriquí con el nuevo Hospital de Bugaba, donde se espera brindar atención a pacientes oncológicos de esta provincia y de Bocas del Toro, reduciendo la necesidad de viajar hasta el Instituto Oncológico Nacional.

En la región de Azuero también se han definido nuevas funciones para varias instalaciones. El Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, en Herrera, se proyecta como Hospital Materno Infantil, mientras que el Hospital Nelson Collado, en Chitré, será fortalecido como centro de cirugías y especialidades. El Hospital Anita Moreno, en Los Santos, concentrará la atención oncológica regional.

“De esta manera comenzaremos a desarrollar la atención primaria, que es la clave para transformar el modelo actual de atención espontánea hacia una atención planificada y centrada en las necesidades de la población”, afirmó Abadía.

La integración entre el Minsa y la CSS busca aprovechar las capacidades de ambas instituciones, evitar la duplicidad de servicios y mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica. Bajo este modelo, cada entidad asumirá los costos correspondientes a la atención de sus asegurados o usuarios, con el objetivo de garantizar un manejo eficiente y transparente de los recursos.