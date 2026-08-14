Excarcelan a presa política vinculada a atentado contra Maduro en Venezuela

Recibió una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en 2020. En 2022 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) pidió su libertad inmediata, tras concluir que su detención fue arbitraria.

Venezuela excarceló el viernes a seis presas políticas, entre ellas una acusada por un atentado con drones contra el depuesto Nicolás Maduro, tras la promesa hecha en la víspera por la representante opositora en los diálogos con el gobierno interino para facilitar estas liberaciones.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos luego de sostener un primer ciclo de negociaciones con el gobierno interino de Venezuela, un proceso auspiciado por Estados Unidos.

"Excarcelada la presa política Emirlendris Benítez y otras 5 mujeres", informó en X Alfredo Romero, director de Foro Penal, una ONG que defiende a presos por razones políticas.

Benítez fue detenida en agosto de 2018 con cuatro meses de embarazo acusada de participar en un atentado con drones contra Maduro.

Se le imputaron cargos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria y fue sentenciada a 30 años de cárcel.

Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores denunciaron que Benítez, comerciante de 45 años, fue víctima de torturas, tratos crueles y degradantes, hasta el punto de sufrir un aborto espontáneo.

Las torturas la dejaron en silla de ruedas con parálisis parcial. Su diagnóstico incluye hernias discales, dolor crónico por daño en su sistema nervioso y la peligrosa migración de biopolímeros de los glúteos a la columna.

Su detención preventiva excedió el máximo de los tres años establecidos por la ley venezolana, y por lo tanto debió ser juzgada en libertad, según indicaron sus abogados.

Recibió una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en 2020. En 2022 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) pidió su libertad inmediata, tras concluir que su detención fue arbitraria.