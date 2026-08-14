Alias 'Comanche' queda detenido provisionalmente por presunto narcotráfico y blanqueo de capitales

“Comanche”, considerado uno de los más buscados dentro de la operación Jericó , permaneció tranquilo durante la audiencia y estuvo acompañado por su esposa, con quien tiene un hijo.

Ciudad de Panamá/Esposado de manos y pies llegó al Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, alias “Comanche”, quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas en calidad de autor.

“Comanche” fue aprehendido en Colombia en enero de 2025, donde, según las autoridades judiciales, al momento de su ubicación utilizaba una identidad falsa. Posteriormente, fue extraditado a Panamá para enfrentar el proceso judicial en su contra.

Durante una segunda audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías decretó su detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía había solicitado esta medida al considerar que existía riesgo de fuga o de que el investigado pudiera desatender el proceso.

Las autoridades señalan a “Comanche” como presunto cabecilla con conexiones con pandillas locales, entre ellas "El Pentágono" y "Los Galácticos", además de supuestos vínculos con integrantes del Clan del Golfo.

Por información que permitiera dar con su paradero, se había ofrecido una recompensa de 30 mil dólares.

Dentro de las investigaciones por blanqueo de capitales, también se analiza la adquisición de un apartamento valorado en 780 mil dólares en Santa María, así como un vehículo de alta gama con un valor aproximado de 150 mil dólares.

La Fiscalía también investiga el supuesto uso de empresas fachada para introducir al sistema económico dinero que presuntamente tendría origen ilícito.

La defensa, por su parte, argumentó que Sánchez Rodríguez mantiene dos empresas, una dedicada al transporte de equipo pesado y otra vinculada al sector de la construcción, y sostuvo que los ingresos cuestionados provendrían de estas actividades, con ganancias anuales estimadas en 117 mil dólares.

Sin embargo, el fiscal señaló que, de acuerdo con las investigaciones, el imputado habría movilizado al menos 2 millones de dólares a través de sus cuentas bancarias, monto que, según la Fiscalía, no sería cónsono con los ingresos declarados por sus empresas.

“Comanche”, considerado uno de los más buscados dentro de la operación Jericó, permaneció tranquilo durante la audiencia y estuvo acompañado por su esposa, con quien tiene un hijo.

Con la decisión judicial, permanecerá detenido provisionalmente durante seis meses, mientras continúan las investigaciones. De ser declarado culpable de los delitos que se le imputan, podría enfrentar una pena mínima de 11 años de prisión, según lo expuesto durante la audiencia.

Información de Jessica Román

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