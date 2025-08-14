Operación Jericó: Jueza concede extender por 5 meses el plazo de investigación

Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio.

Ciudad de Panamá, Panamá/La investigación de la denominada Operación Jericó se mantendrá por cinco meses más, luego que la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Julieth Ubillús, autorizara al Ministerio Público una prórroga para continuar con las diligencias del caso.

El Órgano Judicial informó que en este proceso están imputadas 38 personas y dos sociedades anónimas por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas; contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; y por corrupción de servidores públicos.

La jueza fundamentó su decisión en el alto número de imputados y en la existencia de diligencias periciales y actos de investigación pendientes directamente vinculados con los hechos. Entre estas, mencionó una solicitud de asistencia internacional enviada a Colombia, cuyo retraso en la tramitación no es atribuible al Ministerio Público.

La causa ya había sido declarada compleja, considerando la naturaleza del caso y el derecho de los imputados a una investigación objetiva. Según la jueza, la extensión del plazo permitirá que todas las partes intervinientes mantengan el acceso a la justicia. En la audiencia para que se autorizara la extensión, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Janela Acuña, mientras que la defensa legal contó con la participación de 20 abogados particulares y una defensora del Instituto de la Defensa Pública.

La investigación de la Operación Jericó inició el 30 de junio de 2023, tras la identificación de un grupo criminal presuntamente vinculado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024 frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio. Al día siguiente, un juez legalizó su aprehensión, ordenó su detención provisional y le formuló cargos por blanqueo de capitales, presuntamente cometido a través de la empresa Servicios Múltiples Rama.

Luego que el Tribunal rechazará un recurso de apelación para que le fuera cambiada la medida cautelar de detención, Rico Pineda permanece en el centro penitenciario El Renacer, imputado por blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas. La investigación ha acumulado 24 eventos delictivos, la incautación de más de 1,500 paquetes de cocaína y la confiscación de $397,000 en efectivo.

En meses pasados, la jueza de Garantías Irene Cedeño ordenó la imputación de cargos a Maybel Araúz, pareja de Abraham Rico Pineda, por el presunto delito de blanqueo de capitales. La jueza le impuso medidas cautelares de notificación dos veces por semana e impedimento de salida del país.