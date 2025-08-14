Tragedia: Fallece madre y sus gemelos recién nacidos, el Minsa da su versión

El Minsa no dio mayores detalles sobre las causas de la muerte de la madre y sus hijos en el Hospital Santo Tomás, que tampoco se ha manifestado al respecto.

Una joven madre de 29 años y sus dos bebés gemelos fallecieron este domingo tras ser atendidos en el Hospital Regional Nicolás A. Solano (HNAS) y posteriormente trasladados al Hospital Santo Tomás, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado oficial.

En el comunicado, el Minsa explicó que la paciente ingresó al cuarto de urgencias del HNAS a la 1:37 p.m. con diagnóstico de embarazo gemelar, fiebre de 38.6°C y dolor abdominal de un día de evolución. De acuerdo con el parte médico, fue atendida seis minutos después por medicina general y, posteriormente, valorada por ginecología y obstetricia. El ultrasonido realizado determinó una edad gestacional de 31 semanas y cuatro días, con signos vitales estables tanto en la madre como en los fetos.

Siguiendo el protocolo nacional por prematuridad y ante la ausencia de un servicio de Neonatología en el HNAS, se gestionó su traslado al Hospital Santo Tomás, centro de tercer nivel con atención especializada. La paciente fue recibida allí a las 3:27 p.m. en condición estable, con latidos cardíacos y movimientos fetales presentes en ambos bebés.

Te puede interesar: Crean mesa de trabajo para abordar problemas del Hospital Nicolás Solano de La Chorrera

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de la madre y sus dos hijos, hecho que ha conmocionado a la comunidad y generado interrogantes sobre el manejo clínico del caso.

El Minsa no dio mayores detalles sobre las causas de la muerte de la madre y sus hijos en el Hospital Santo Tomás, que tampoco se ha manifestado al respecto.

Hace aproximadamente un mes se reportó un caso similar en el Hospital Nicolás Solano, en el que una mujer perdió al bebé por una supuesta negligencia médica.

El ministro Fernando Boyd explicó que la joven, en medio del traslado, empezó a dilatar y, al llegar al Hospital Santo Tomás, no se le pudo practicar la cesárea, por lo que tuvieron que continuar con el parto normal. Aseguró que los bebés nacieron bien, pero al parecer por una infección se complicaron.

Nacieron bien los dos niños, eventualmente, parece que hubo una infección tanto de la madre como de los niños y fallecieron los tres", expresó.

Detalló que la familia de las víctimas interpuso una denuncia ante el Ministerio Público que se encarga de hacer las investigaciones, y determinar la causa de la muerte.

📄 Comunicado oficial del Minsa

“El Hospital Regional Nicolás A. Solano actuó con inmediatez y conforme a los protocolos establecidos, brindando la primera atención médica necesaria y asegurando el traslado seguro hacia un centro de mayor complejidad”, señala el comunicado emitido por el Minsa.

La institución lamentó profundamente la pérdida y expresó sus condolencias a los familiares.