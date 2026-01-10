Cientos de familias acuden La Ensenada de San Carlos; autoridades refuerzan medidas de seguridad por oleajes

Familias y grupos de amigos llegaron equipados con carpas, ranchos alquilados, sombreros y lentes de sol para protegerse del calor y disfrutar de la jornada playera, muchos de ellos por primera vez en este balneario.

San Carlos, Panamá Oeste/La Ensenada de San Carlos, en Panamá Oeste, se convirtió este fin de semana en uno de los principales puntos de esparcimiento para visitantes provenientes tanto de la ciudad capital como de distintas comunidades del distrito.

Algunos visitantes llegaron en familia para pasar el día entre barbacoa, descanso y convivencia. El aumento de bañistas motivó a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad en las vías de acceso a playas y ríos, sobre todo en la carretera Panamericana y los ingresos a los balnearios más concurridos.

Según la Policía Nacional, no se han reportado hasta el momento delitos ni incidentes de impacto en estas áreas, gracias al despliegue de mayor personal operativo y administrativo durante el fin de semana.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener medidas de autocuidado, en especial al ingresar a ríos, playas y lagos. Entre las recomendaciones se incluye no perder de vista a los menores de edad, evitar dejar a niños solos en el agua y respetar las indicaciones de los estamentos de seguridad.

Aunque hasta ahora no se han registrado situaciones de riesgo, se mantiene vigente un aviso de prevención por oleajes y fuertes vientos en el litoral Pacífico, el cual se extenderá hasta el martes 13 de enero, por lo que se exhorta a los visitantes a extremar precauciones antes de ingresar al mar.

Con información de Yiniva Caballero