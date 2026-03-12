Asamblea crea patronatos para la Semana Santa Viviente de Pesé y el Festival del Toro Guapo de Antón

De acuerdo con sus proponentes, estas iniciativas buscan fortalecer estas manifestaciones culturales, garantizar su organización y potenciar su impacto turístico y económico.

Panamá/La Asamblea Nacional aprobó por mayoría en tercero debates, la creación de patronatos para dos de las tradiciones culturales más representativas del interior del país. Se trata de la Semana Santa Viviente de Pesé, en la provincia de Herrera, y del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, en Coclé.

Por ejemplo, el proyecto de ley 137, que crea el Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón fue avalado con 43 votos, luego de que la iniciativa recibiera ajustes tras ser objetada por razones de inconveniencia. La normativa establece una junta directiva presidida por un representante de la asociación originaria, que mantendrá su representación legal y será la encargada de la organización del evento.

El diputado Orlando Carrasquilla, proponente de la iniciativa, explicó que esta tradición requiere del trabajo conjunto entre las comunidades y las instituciones del Estado vinculadas a la cultura y el turismo.

La ley también establece que cada 15 de octubre se celebrará el Día Cívico y de Fiesta Folclórica del Festival Nacional del Toro Guapo en la provincia de Coclé y garantiza que anualmente se realice el festival mediante la coordinación de acciones destinadas a proyectar las expresiones culturales, artísticas y populares de la región.

En la misma jornada legislativa, el pleno aprobó en tercer debate el proyecto de ley 329, que declara evento folclórico nacional la Dramatización de la Semana Santa Viviente en el distrito de Pesé, provincia de Herrera y crea su respectivo patronato para garantizar la organización y sostenibilidad del evento.

La iniciativa, impulsada por el diputado José Luis Varela, reconoce esta celebración religiosa como una de las principales expresiones de turismo cultural del país.

De acuerdo con el diputado, cada año miles de visitantes llegan al distrito para presenciar la dramatización que recrea los momentos más importantes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Uno puede ver un jueves santo, en la última cena, y un viernes santo, en el viacrucis, a un abuelo, a un padre, a un niño o un nieto participando del drama de vida. La tradición pasa del abuelo al padre y del padre al hijo o al nieto. Se sienten orgullosos de participar y lo hacen sin cobrar, dedicando tiempo después de largas jornadas de trabajo”, expresó Varela.

La ley crea un patronato con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa, encargado de organizar, administrar y ejecutar la dramatización cada año durante la Semana Santa.

El diputado también destacó que el evento no solo tiene un valor espiritual y cultural, sino que genera movimiento económico en el distrito.

Ambas propuestas pasarán ahora a manos del presidente de la República, quien decidirá su sanción o no.