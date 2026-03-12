Detectan deforestación de 1.5 hectáreas dentro de la Reserva Forestal El Montuoso

La inspección se llevó a cabo en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, quienes confirmaron que la actividad ilegal provocó alteraciones en el ecosistema del área protegida.

Danna Durán - Periodista
12 de marzo 2026 - 16:43

Unas 1.5 hectáreas aproximadamente fueron deforestadas dentro de la Reserva Forestal El Montuoso, luego de que guardaparques del área protegida detectaran la afectación durante un patrullaje de monitoreo y vigilancia realizado en el sector de Los Caranganos, corregimiento de Chepo, en la provincia de Herrera.

La inspección se llevó a cabo en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, quienes confirmaron que la actividad ilegal provocó alteraciones en el ecosistema del área protegida, además de afectar dos fuentes hídricas presentes en el sitio.

El jefe de la Reserva Forestal El Montuoso, Saturnino Aizprúa, explicó que la tala se registró en un bosque secundario con aproximadamente 10 años de regeneración natural, donde predominaban especies nativas de alto valor ecológico como nance, malagueta, espavé, negro y almendro de río.

Tras el hallazgo, el personal técnico procedió a realizar el levantamiento de información en campo para elaborar el informe técnico correspondiente que permitirá documentar la magnitud del daño ambiental ocasionado.

Aizprúa indicó que, hasta el momento, durante las labores de inspección y seguimiento en el área, no se ha logrado ubicar a ningún infractor responsable de la tala. No obstante, se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

El Ministerio de Ambiente adelantó que presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

